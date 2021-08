Les mineurs de Bitcoin à Carabobo, au Venezuela, ont fermé leurs portes !

Le Venezuela est l’un des pays où les mineurs de Bitcoin peuvent atteindre une rentabilité élevée. Cependant, il est également considéré comme l’un des moins appropriés pour ce travail effectué par de nombreux utilisateurs de la communauté crypto. Cela est dû au fait que les pannes d’électricité et les problèmes de télécommunications sont fréquents dans le pays.

Et pour le montrer, ce samedi au Venezuela, dans l’un des États avec la plus grande population et la meilleure adoption technologique, les services électriques aux fermes minières et aux mineurs autorisés de Bitcoin ont été arrêtés. Et il est possible que ce qui s’est passé soit attribué à la dégradation de la qualité des services rapportés par divers citoyens du pays en question ; ainsi que d’autres événements.

Des mineurs de Bitcoin ont été arrêtés ce samedi à Carabobo, au Venezuela

Ce samedi, l’approvisionnement en électricité des mineurs de Bitcoin de Carabobo, au Venezuela, a été interrompu de manière inattendue. Bien qu’il soit possible que cela soit dû aux conditions que cela peut provoquer dans le pays en raison des demandes énergétiques élevées requises par l’équipement, il est possible qu’ils l’aient également fait à titre préventif pour éviter la détérioration de la qualité de prestations électriques.

Cependant, ce sont de simples spéculations des citoyens qui ont été affectés par les réglementations en matière d’approvisionnement en électricité. Et compte tenu des faits, ajoutés aux causes possibles, certaines personnalités influentes de la région ont signalé qu’il y aurait une réunion importante entre la principale entreprise qui fournit de l’électricité au Venezuela et l’entité qui réglemente et supervise l’extraction de crypto-monnaie dans le pays.

Il s’agit de la National Cryptocurrency Superintendency, mieux connue sous le nom de SUNACRIP et Corpoelec. Les représentants des deux entités tiendront une conférence au cours de laquelle ils discuteront de certains aspects liés à l’exploitation minière de Bitcoin et autres.

Pourtant, comme je l’ai souligné plus tôt, ce ne sont que de simples spéculations. Car pour le moment, aucune source nationale n’a confirmé l’authenticité des informations fournies et des réunions qui auront lieu.

Quelles pourraient être les causes de l’événement ?

Compte tenu des points mentionnés, il est possible qu’il s’agisse d’une mesure préventive pour les événements qui se déroulent actuellement au Venezuela. Ce sont les élections internes du PSUV ; Parti socialiste unifié du Venezuela.

Cela affecte l’exploitation minière pour le simple fait que Carabobo est l’un des États du Venezuela qui possède l’un des plus grands secteurs industriels. Pour cette raison, il est possible qu’il y ait une influence pour arrêter les mineurs de Bitcoin ou d’autres crypto-monnaies ; ce qui est clairement prudentiel pour éviter les défaillances ou les instabilités de l’offre.

Par ailleurs, rappelons-nous aussi que L’extraction de bitcoins au Venezuela est légale, mais pour exercer l’activité, il est nécessaire d’avoir des permis spéciaux. Par conséquent, il y a une probabilité qu’une coupe massive ait été faite pour empêcher l’exploitation minière illégale dans le pays ; compte tenu des normes et des politiques de la principale compagnie d’approvisionnement en électricité du pays, Corpoelec.

