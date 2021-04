Les mineurs de Bitcoin pourraient résoudre les problèmes de dépenses énergétiques de l’Ukraine

Compartir

Tours de refroidissement de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Source: npp.zp.ua

Un expert financier a expliqué la raison d’être de la récente poussée de l’État ukrainien en faveur de l’extraction de crypto à énergie nucléaire, affirmant que la nature de l’industrie minière en faisait un partenaire idéal pour utiliser le surplus d’énergie des réacteurs nucléaires du pays.

Il y citait Alexei Mushak, conseiller économique de l’ancien Premier ministre Oleksiy Honcharuk, disant:

“Équipement moderne [mineros ASIC] ils peuvent être activés ou désactivés en l’espace d’une minute. La [cripto] l’exploitation minière peut atténuer les fluctuations de consommation et de production [en las plantas de energía nuclear] “.

Ce point est essentiel, car de nombreuses autres formes d’industrie conventionnelles, en particulier celles qui peuvent être construites à proximité des centrales nucléaires en Ukraine, ont peu ou pas d’utilité pour des injections soudaines d’énergie excédentaire et préfèrent un flux constant, régulier et prévisible.

Dans le rapport d’Inshe, l’auteur a noté que l’exploitation minière les crypto-monnaies permettront probablement à NAEC Energoatom , l’entreprise publique qui exploite les centrales nucléaires du pays, élargira ses marchés de vente dans les années à venir.

Cela représenterait un énorme revirement pour l’entreprise, qui a enregistré des pertes de plus de 171 millions de dollars l’an dernier.

El proyecto ahora está siendo promovido por la Ministra de Energía de la nación, Olha Buslavets, cuyo ministerio ha autorizado la construcción de los llamados “centros de datos”, esencialmente granjas mineras para Bitcoin (BTC) y algunas altcoins importantes, en cuatro plantas de énergie nucléaire.

Le succès ou l’échec de l’effort dépendra probablement des résultats d’un essai pilote actuellement en cours dans la plus grande centrale nucléaire d’Europe, Zaporizhzhia, une centrale d’une production annuelle nette de 29 299 GWh et d’une capacité nominale de 5700 MW.

Quoi qu’il en soit, le gouvernement semble soutenir le projet Energoatom jusqu’au bout, le cabinet ajoutant l’initiative de crypto-minage à sa liste de projets prioritaires à terminer d’ici 2023 en décembre de l’année dernière.

Dans d’autres parties du monde, des mineurs ont été installés avec succès dans des points chauds pour la production d’électricité, y compris des projets dans certaines des plus grandes centrales hydroélectriques d’Amérique du Sud et, plus controversé, à proximité de certains des groupes électrogènes. Centrales à charbon les plus anciennes et les plus polluantes de Chine .

Mais les réacteurs ukrainiens, principalement de l’époque soviétique, ont fait l’objet de nombreux contrôles publics ces dernières années, beaucoup affirmant que le secteur énergétique déficitaire entraîne les dépenses publiques sur un territoire économique dangereux.

Les ministres ont révélé des plans visant à impliquer les parties prenantes locales dans le projet, et Energoatom a déjà conclu des accords avec des mineurs à grande échelle. impacter comme BitFury, avec des accords de construction signés avec des entrepreneurs et des travaux de pionnier déjà en cours sur certains sites.

