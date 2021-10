Les mineurs de Bitcoin révolutionnent l’industrie de l’énergie | CryptoGazette

Anthony Pompliano a publié un fil de discussion intéressant sur Satoshi Nakamoto et la façon dont il a révolutionné la finance.

Il parle également des mineurs de Bitcoin, et vous pouvez consulter ci-dessous certaines des choses les plus excitantes qu’il avait à dire.

Satoshi Nakamoto a révolutionné l’industrie financière en créant Bitcoin en 2008. Maintenant, les mineurs de Bitcoin sont en train de révolutionner une autre industrie : l’énergie. Voici comment ils procèdent 👇 👇 — Pomp 🌪 (@APompliano) 10 octobre 2021

Voici ce qu’il avait de plus à dire dans le même fil:

Une armée de sociétés minières crée un marché pour le gaz gaspillé afin de réduire le torchage et les émissions. Voici à quoi cela ressemble.@upstreamdatainc (en haut à gauche)@GigaEnergy_ (en haut à droite)@CrusoeEnergy (en bas à gauche)@GAMdotAI (en bas à droite) pic.twitter.com/NizzG3YnZ6 — Pomp 🌪 (@APompliano) 10 octobre 2021

Il a également déclaré que «les mineurs de Bitcoin sont toujours à la recherche d’une énergie très bon marché. Avant maintenant, tout ce gaz gaspillé avait un prix de 0 $. Maintenant, les compagnies pétrolières gagnent des revenus supplémentaires. Les mineurs ont une énergie ridiculement bon marché. La planète reste un peu plus propre. Tout le monde y gagne.

Quelqu’un a répondu par les mots suivants : « Convenez qu’utiliser l’excès d’énergie et réduire la quantité de déchets provenant du gaz naturel est formidable. Je ne suis pas aussi convaincu qu’aider les compagnies pétrolières à être plus rentables aide la planète. Cela peut les aider à se développer et à faire plus de dégâts à la planète. Je pense que nous devons pousser vers les énergies renouvelables.

Bitcoin pourrait grimper à 100 000 $

Il existe toutes sortes de prédictions optimistes sur le prix du Bitcoin ces jours-ci après que la pièce royale ait pu dépasser le niveau important de 55 000 $.

Au moment de la rédaction de cet article, BTC se négocie dans le vert et la pièce royale est au prix de 54 856,20 $.

Kraken a déclaré que Bitcoin pourrait terminer l’année avec une augmentation massive qui ferait plus que doubler la valeur de BTC par rapport à son cours de clôture de septembre.

Restez à l’écoute pour plus d’informations sur les grandes choses qui se passent dans l’espace crypto.