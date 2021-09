Les mineurs de Bitcoin s’adaptent rapidement alors que l’UE considère les « crypto-actifs respectueux du climat »

Source : iStock / Atypeek La Commission européenne s’efforcera de définir des normes pour les “actifs cryptographiques respectueux du climat”. On dit que la plupart des sociétés minières en Europe se concentrent déjà sur l’exploitation minière avec uniquement des énergies renouvelables. “Les mineurs de crypto-monnaie peuvent s’adapter beaucoup plus rapidement car les machines peuvent être déplacées assez facilement.”

Alors que les institutions de l’Union européenne (UE) avancent dans leurs travaux sur la proposition très controversée des marchés de crypto-actifs (MiCA), cela pourrait ouvrir la voie à une utilisation accrue des énergies renouvelables dans l’exploitation minière de Bitcoin (BTC).

Depuis sa première présentation en septembre 2020, la proposition de 168 pages a suscité une controverse considérable parmi les cryptosphères du continent, avec des observateurs tels que Firat Cengiz, maître de conférences en droit à la Université de Liverpool, notant que le mica pourrait rendre plus difficile l’entrée des petits acteurs sur le marché de la cryptographie de l’UE.

Le Parlement européen a inclus la proposition dans sa liste de priorités législatives pour 2021 sur lesquelles les députés européens entendent faire état de progrès substantiels. MiCA est “[una] décision de la commission en instance », telle qu’elle est actuellement délibérée par la commission des affaires économiques et monétaires (ECON) du Parlement.

Une analyse du cabinet de conseil international Conseil XReg indique qu’en juin dernier, les législateurs européens avaient déposé jusqu’à 1 160 amendements à la proposition, reflétant une variété de positions allant de libéral à prudent ou réactionnaire. Certains des amendements proposent : d’étendre le champ d’application de MiCA à l’émission et à l’offre d’actifs cryptographiques, d’exclure les jetons non fongibles (NFT) et d’introduire des normes et des critères techniques pour les cryptos, entre autres. En outre, les députés socialistes et verts ont demandé que l’impact environnemental des mécanismes de consensus soit également couvert par le règlement, ce qui permet de distinguer les mécanismes écologiquement durables et non durables.

Un porte-parole de la Direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux (DG FISMA) de la Commission européenne (CE), a déclaré à Cryptonews.com que lorsque la CE a présenté la proposition dans le cadre de sa stratégie de financement numérique, a déclaré analyser la crypto dans le contexte de la taxonomie de la finance durable de l’UE, un système de classification comprenant une liste d’activités économiques durables sur le plan environnemental.

« Dans notre récente stratégie renouvelée de finance durable, nous réitérons cet engagement et nous nous efforcerons de définir des normes pour les actifs cryptographiques respectueux du climat. Cela s’est avéré être un outil très puissant sur les marchés financiers », a déclaré le porte-parole.

« Critères scientifiques » dans les œuvres

Publiée en juillet dernier, la stratégie modifiée propose la mise en place de l’European Green Bond Standard (EUGBS). Il s’agit d’un système volontaire conçu comme « un étalon-or sur la manière dont les entreprises et les autorités publiques peuvent utiliser les obligations vertes pour lever des fonds sur les marchés des capitaux afin de financer des investissements à grande échelle aussi ambitieux, tout en répondant à des exigences strictes en matière de durabilité et en protégeant les investisseurs », selon la Commission. .

Cela indique qu’à l’avenir, les actifs cryptographiques pourraient être couverts par le système EUGBS dans les 27 États membres de l’UE.

Le porte-parole confirme qu’une discussion est en cours sur l’extension du champ d’application de la taxonomie de l’UE à de nouvelles activités, y compris la technologie du grand livre distribué et les actifs cryptographiques.

«Cela impliquerait le développement de critères scientifiques pour des actifs cryptographiques durables qui aideraient à guider les investisseurs. Nous pensons qu’une telle approche, par opposition aux restrictions ou aux interdictions, serait efficace pour encourager le développement et les investissements dans des actifs cryptographiques durables », a déclaré le porte-parole.

«La DG FISMA est responsable à la fois des actifs cryptographiques et de la finance durable. La Commission examinera si la taxonomie de l’UE devrait être élargie pour inclure davantage d’activités de soutien d’ici 2023. “

La taxonomie de l’UE établit déjà un certain nombre de critères de sélection techniques pour les centres de données et les solutions numériques qui pourraient aider à atteindre les objectifs énergétiques et climatiques de l’UE, selon la Commission.

“Ces critères seront élargis pour inclure davantage d’activités, donnant un élan supplémentaire au développement de solutions numériques durables et à l’utilisation d’actifs cryptographiques durables”, a déclaré le porte-parole.

Les mineurs s’adaptent rapidement

Pendant ce temps, alors que la proposition prend forme dans les discussions en cours entre les décideurs de l’UE, les représentants de l’industrie restent prudents quant à la façon dont les nouvelles exigences pourraient affecter l’extraction et le commerce de crypto-monnaie.

Nishant Sharma, fondateur de BlocksBridge Consulting , un cabinet de conseil international axé sur l’extraction de crypto-monnaie, a déclaré à Cryptonews.com qu’il était “naturel que les régulateurs encouragent des pratiques commerciales plus durables dans tous les secteurs, y compris l’extraction de crypto-monnaie. C’est pourquoi la plupart des sociétés minières en Europe, y compris celles situées en Russie, se concentrent déjà sur l’exploitation minière avec uniquement des énergies renouvelables. »

Peter Wall, PDG de la société minière de crypto-monnaie Chaîne de blocs Argo , a présenté une approche similaire, qui a déclaré à Cryptonews.com que son entreprise ne pensait pas que la législation proposée interférerait avec les mineurs de crypto-monnaie cherchant à établir des opérations en Europe.

Selon lui, la législation européenne proposée est alignée sur le Crypto Climate Accord signé par Argo en mai 2021, car il vise à rendre les opérations minières climatiquement neutres et écoénergétiques d’ici 2030.

“La transition vers l’exploitation minière à l’aide de sources renouvelables est déjà en cours dans le secteur de la crypto-monnaie et, contrairement à d’autres secteurs, les mineurs de crypto-monnaie peuvent s’adapter beaucoup plus rapidement car les machines peuvent être déplacées assez facilement vers des parties plus vertes du réseau électrique”, a déclaré Wall.

La disponibilité de l’énergie renouvelable et son prix seront les deux principaux facteurs déterminants pour que le crypto mining soit rentable en Europe, a souligné le PDG.

Pendant ce temps, le MiCA tente également de relever les défis de la lutte contre le blanchiment d’argent (AML). Cependant, selon Josef Tětek, ambassadeur de la marque en SatoshiLabs , le fabricant du portefeuille Trezor, « les politiques de lutte contre le blanchiment d’argent se sont avérées étonnamment inefficaces ».

“Selon une étude récente, environ 0,1% des fonds criminels mondiaux sont en fait interceptés par le biais de politiques de lutte contre le blanchiment d’argent, et les coûts de conformité sont énormes”, a déclaré Tětek à Cryptonews.com. « De même, je ne pense pas que les nouvelles politiques auront un impact significatif sur la prévention du blanchiment d’argent. Au lieu de cela, nous pouvons nous attendre à plus de surveillance et à plus de violations de données des utilisateurs. »

Il a également souligné qu’un autre résultat possible des nouvelles règles imposées par l’UE pourrait être que certains échanges cryptographiques essaieront d’empêcher les utilisateurs de retirer des pièces dans leur propre portefeuille, car ces sociétés pourraient être tenues responsables de toute activité néfaste ultérieure.

“Donc, l’un des résultats possibles est que les utilisateurs ont leurs pièces piégées sur les échanges et ont du mal à se garder eux-mêmes”, a déclaré Tětek, rappelant les options de trading peer-to-peer, les guichets automatiques bitcoin et les portefeuilles matériels comme principal moyen de stocker vos actifs cryptographiques.

___

Apprendre encore plus:

– La Commission européenne explore l’option d’enregistrement des actifs qui peut inclure la crypto

– “Ne vous laissez pas bercer” alors que la Commission européenne considère le piège Crypto KYC

– Le secteur DeFi pourrait être menacé par les nouvelles réglementations de l’UE sur la cryptographie – Enquête

– Le chef de la SEC pourrait être licencié pour les échanges cryptographiques et les Altcoins