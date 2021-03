Les mineurs de Bitcoin soutiennent le projet DeFi dérivé du taux de hachage sur BSC

Un groupe de sociétés minières Bitcoin (BTC) a mis son poids derrière Standard Hashrate et son protocole TAU récemment lancé, une plate-forme d’actifs synthétiques utilisant des dérivés de hashrate pour son mécanisme d’ancrage.

Annoncé vendredi, le projet TAU ​​vise à créer des versions algorithmiques de Bitcoin et d’autres actifs de preuve de travail via un mécanisme de rebase revisité. Le concept de base est similaire à de simples pièces de rebase, y compris le Bitcoin synthétique proposé par Badger. Le protocole TAU, cependant, ajoute un filet de sécurité à la valeur de ses actifs synthétiques via Bitcoin dérivé du taux de hachage minier.

Le mécanisme TAU repose sur BTCST, le jeton de puissance minière de Standard Hashrate conçu pour représenter 0,1 térahash de puissance minière. Normalement, BTCST peut être jalonné pour recevoir un montant de Bitcoin équivalent au taux de hachage minier qu’il représente. Le protocole TAU accepte les jetons BTCST, récompensant les parieurs avec du Bitcoin synthétique tout en empochant la récompense Bitcoin associée au jeton de taux de hachage.

Le Bitcoin collecté auprès de BTCST est ensuite utilisé dans un pool de garanties qui est activé chaque fois que l’actif synthétique se négocie en dessous de son ancrage. Le mécanisme réduit le nombre de jetons synthétiques dans chaque portefeuille, tout en utilisant son pool de BTC pour acheter des jetons sur le marché libre et les brûler.

Lorsque le jeton algorithmique TAU se négocie au-dessus de son ancrage prévu, le protocole ajuste le paramètre de difficulté synthétique pour créer plus de jetons à partir du jalonnement BTCST, un mécanisme quelque peu similaire à Empty Set Dollar et d’autres pièces basées sur des coupons, qui ne distribuent que de nouvelles fournitures à des classes spéciales de porte-clés.

Standard Hashrate est soutenu par un groupe de grands mineurs de Bitcoin, notamment Atlas Mining, Btc.Top, Easy2Mine, Genesis Mining et Hengjia Group. Le groupe prétend contrôler 12% du taux de hachage Bitcoin. Le protocole TAU et les jetons BTCST n’existent que sur Binance Smart Chain, ce qui en fait l’un des rares projets originaux natifs de BSC.

Le projet Standard Hashrate est une tentative de relier le monde de l’exploitation minière Bitcoin à DeFi, en sécurisant les récompenses de preuve de travail. Selon son livre blanc, le projet se considère comme une version plus transparente et plus composable du cloud mining, dans le but de créer un marché bilatéral pour les dérivés de taux de hachage. Tony Ma, PDG d’Atlas Mining, a commenté la nouvelle: