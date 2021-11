Les mineurs de crypto-monnaie souffrent au milieu d’une crise énergétique majeure au Kazakhstan

Les mineurs de crypto-monnaie au Kazakhstan sont confrontés à des pénuries d’électricité généralisées au milieu d’une augmentation de l’exploitation minière, comme l’a rapporté le Financial Times. Le Kazakhstan est aux prises avec un réseau énergétique surchargé alors que les mineurs affluent de Chine, qui a réprimé la cryptographie plus tôt cette année et interdit les transactions basées sur la cryptographie en septembre.

Plus de 87 849 plates-formes minières « énergivores » ont fait leur chemin de la Chine au Kazakhstan

Selon le Financial Times, la demande d’électricité du Kazakhstan a augmenté d’environ huit pour cent depuis le début de 2021, une forte augmentation par rapport à la croissance annuelle de un ou deux pour cent que connaît généralement le pays. Les recherches du Financial Times estiment également que plus de 87 849 plates-formes minières « à forte consommation d’énergie » ont été acheminées de la Chine au Kazakhstan. Le pays occupe désormais la deuxième place – juste derrière les États-Unis – comme l’un des sites d’extraction de crypto les plus en vogue, selon les données de l’Université de Cambridge.

Le mois dernier encore, trois des centrales au charbon les plus vitales du Kazakhstan ont été fermées d’urgence. À la lumière des pannes, Coindesk rapporte que le ministère de l’Énergie du pays commencerait à interdire aux nouvelles exploitations minières d’utiliser plus de 100 mégawatts (MW) au cours de deux ans, mais est revenu plus tard sur cette limitation pour les mineurs légaux.

Pour aider à atténuer les pannes d’électricité, la société d’exploitation du réseau électrique du Kazakhstan (KEGOC) a également averti qu’elle commencerait à rationner l’électricité à 50 mineurs de crypto-monnaie enregistrés par le gouvernement, comme l’a noté le Financial Times. Les responsables kazakhs auraient attribué la crise du pouvoir à une augmentation du nombre de « mineurs gris », autrement connus sous le nom de mineurs non enregistrés qui exploitent illégalement des crypto-monnaies. Les experts estiment que ces mineurs sont responsables de la consommation de 1200 mégawatts (MW) du réseau électrique tendu du pays (via le Financial Times).

À partir de 2022, le Kazakhstan commencera à faire payer les mineurs légitimes, à la fois pour aider à distinguer les mineurs enregistrés des mineurs «gris», ainsi que pour aider à atténuer les pénuries d’électricité. Le pays prévoit de facturer aux mineurs légitimes 1 tenge kazakh (0,0023 $) par kWh. Mais pour l’instant, le Kazakhstan devra peut-être compter sur la société énergétique russe Inter RAO, avec laquelle il a conclu un accord au début du mois, pour fournir un surcroît de puissance pendant les mois froids de l’hiver.

Un peu triste de fermer notre ferme minière dans le sud de la KZ. Le dernier conteneur est prêt à être envoyé. Tant de travail, de gens, d’espoirs sont ruinés. Le risque pays s’est joué pic.twitter.com/J8ZMg6GeUI – Didar (@didar_bekbau) 24 novembre 2021

La partie sud du Kazakhstan a été particulièrement touchée par les pénuries, car Coindesk note que cette partie du pays manque de centrales électriques et que le réseau principal a parfois du mal à fournir de l’électricité à la région. La société de cryptographie basée au Kazakhstan, Xive, qui fournit de l’espace et de l’énergie pour les plates-formes minières des clients, a récemment été contrainte de fermer plus de 2 500 machines minières en raison de la crise énergétique. Didar Bekbau, le co-fondateur de la société a tweeté une vidéo de plates-formes minières chargées à l’arrière d’un camion. « Un peu triste de fermer notre ferme minière dans le sud [Kazakhstan]», écrit Bekbau. « Tant de travail, les gens, les espoirs sont ruinés. »

Les problèmes énergétiques liés à la crypto-monnaie ne se limitent pas au Kazakhstan. L’Iran, qui dispose également d’un système pour les mineurs autorisés et non autorisés, a interdit l’extraction de crypto-monnaie pendant quatre mois en mai afin d’éviter les pannes d’électricité. Pendant ce temps, les mineurs de crypto migrent en masse vers le Texas, grâce à ses coûts d’électricité bon marché et à ses réglementations assouplies. Les experts s’attendent à ce que la demande d’électricité atteigne bien plus de 5 000 MW, ce qui est d’autant plus préoccupant que le Texas a connu lui-même une panne d’électricité majeure plus tôt cette année.