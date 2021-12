Les mineurs de crypto ont déjà dépassé les niveaux d’activité de veto d’avant la Chine | La technologie

Suite à l’interdiction en Chine, les mineurs de bitcoins se sont principalement déplacés vers les États-Unis et augmentent considérablement le taux de hachage de cette crypto-monnaie.

En mai 2021, la Chine a interdit l’utilisation du bitcoin aux institutions financières et aux établissements de paiement. Le sien persécution de l’extraction de crypto-monnaie, qui s’est concrétisé en septembre avec l’interdiction définitive de cette activité.

A cette époque (mai 2021), le taux de hachage du bitcoin avait atteint un pic de 180,6 millions de terahashes par seconde (TH/s), selon le site blockchain.com.

Suite à la décision prise par les autorités chinoises, ce taux – qui mesure la puissance de calcul combinée des mineurs de réseau– est entré en chute libre, atteignant, le 21 juillet, un minimum de 84,7 millions de TH/s.

Puis il a pris son envol et, avec des baisses très légères et périodiques, il a enchaîné une tendance à la hausse qui, mercredi dernier, le 8 décembre 2021, l’a porté à 175,5 millions de TH/s. Se rapprochant donc du record établi en mai. La principale explication est le transfert de mineurs de bitcoins de Chine vers d’autres pays, principalement les États-Unis.

Les États-Unis prennent le relais de la Chine en tant que pays minier de Bitcoin

Avant que le gouvernement asiatique ne décrète l’interdiction de créer de nouveaux jetons, La Chine était de loin le pays au monde où le minage de bitcoins était le plus pratiqué. Concrètement, sa participation au sein de cette puissance de calcul mondiale a atteint 44%, selon les données publiées par le Cambridge Center for Alternative Finance.

Les interdictions ont été décrétées et ce pourcentage est tombé à 0, poussant le taux de hachage au minimum mentionné.

Ce déclin a duré aussi longtemps qu’il a fallu aux mineurs pour trouver de nouvelles latitudes pour opérer. Et son choix principal était les États-Unis. En juillet 2021, 35,4 % de la force minière était concentrée en Amérique du Nord, suivie du Kazakhstan (18,1 %) et de la Russie (11 %).

Ce qui s’est passé, comme le souligne Jason Zaluski, directeur de la technologie de Hut 8 Mining Corp dans cet article du Financial Times, c’est que l’interdiction par la Chine de l’extraction de crypto-monnaie n’a déclenché qu’un changement géographique qui a conduit les mineurs vers d’autres pays qui, dans certains cas, offrent des sources d’énergie moins chères. .

La consommation énergétique du minage de bitcoins

Cette croissance incessante de la puissance minière mondiale s’est déclenchée à un moment où le débat sur la pérennité de cette activité est plus que jamais en vogue, parallèlement à l’augmentation de la popularité des crypto-monnaies et de tout ce qui d’une manière ou d’une autre, l’écosystème cryptographique grandissant est présent : blockchain, métaverse, NFT…

L’un des derniers rapports sur le sujet, publié par le New York Times, a fourni des données qui incitent à la réflexion :

L’extraction de bitcoins consomme environ 91 térawattheures d’électricité par an. C’est plus de consommation annuelle d’électricité que l’ensemble de la Finlande, qui compte 5,5 millions d’habitants. Cela représente près de 0,5% de toute la consommation d’électricité dans le monde, et un bond de 10 fois par rapport à il y a seulement 5 ans. C’est à peu près la même quantité d’électricité consommée dans l’État de Washington chaque année, et plus d’un tiers de l’électricité utilisée par les ventilateurs et la climatisation aux États-Unis chaque année. C’est plus de 7 fois l’électricité utilisée par Google dans toutes ses opérations mondiales.

Le prix du bitcoin va-t-il en phase avec le minage ?

Comme expliqué sur blockchain.com, « le taux de hachage minier est un paramètre de sécurité clé. Plus il y a de puissance de hachage (informatique) dans le réseau, plus grande sera sa sécurité et sa résistance générale aux attaques ». Par conséquent, plus le taux de hachage est élevé, plus le réseau est sécurisé.

Mais… qu’en est-il du prix ? Il est largement admis que la valeur du bitcoin a également tendance à augmenter avec sa puissance minière. La réalité est que le graphique du prix du bitcoin en 2021 présente des similitudes évidentes avec celui de son taux de hacher.

Avec les données de CoinMarketCap, le prix du bitcoin était de 48 345,47 euros le 8 mai 2021. À partir de là, avec de légères dents de scie, il a commencé à baisser, atteignant un minimum de 25 277,61 le 20 juillet.

Puis il s’est redressé et, après une baisse au mois de septembre, a atteint un pic de 58 407 euros le 8 novembre. Par la suite, une autre baisse a commencé qui n’est pas encore terminée : ce 9 décembre est à 43 230,15 euros.

Aussi le taux de hacher Le bitcoin a connu un creux entre le 17 novembre et le 2 décembre, pour reprendre le cap à partir de là.

Le prix du bitcoin fera-t-il la même chose ?

Cet article a été publié dans Business Insider Spain par Óscar F. Civieta.