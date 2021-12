Les mineurs de crypto prolongent la baisse alors que le prix du Bitcoin chute au plus bas depuis octobre

Presque toutes les actions des mineurs de crypto étaient dans le rouge pour la journée, Bitfarms chutant de plus de 9%, tandis que des pairs tels que Argo Blockchain et Cipher Mining ont chuté de plus de 7%. Les actions d’autres mineurs, dont Marathon Digital, Riot Blockchain, Hive Blockchain et Hut 8 Mining, ont également chuté de plus de 4% lundi.

