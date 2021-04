Les mineurs de Dogecoin (DOGE) gagnent plus d’un million de dollars de revenus chaque jour

“The Dogefather” va diffuser le message de la pièce de monnaie aux masses le mois prochain, tandis que le propriétaire de Mavs explique déjà pourquoi Dogecoin est “beaucoup mieux qu’un billet de loterie.”

Après être tombé à un peu moins de 0,160 $ ​​la semaine dernière lors de la vente massive du marché de la cryptographie, DOGE a de nouveau pompé cette semaine à 0,350 $.

Se négociant actuellement autour de 0,309 $ avec une capitalisation boursière de 39,69 milliards de dollars, la dernière pompe est venue alors qu’Elon Musk tweetait «The Dogefather» à ses 52 millions d’abonnés, avant son apparition dans l’émission comique américaine SNL le 8 mai.

Le milliardaire Mark Cuban a également approuvé DOGE sur «The Ellen DeGeneres Show». Lors de son apparition dans l’émission cette semaine, le propriétaire de l’équipe de Dallas Mavericks NBA a déclaré que la montée en puissance de la pièce de monnaie était «l’histoire la plus folle de tous les temps».

Parlant de Dogecoin comme un investissement, Cuban a déclaré:

«Je dirais que ce n’est pas le meilleur investissement au monde, mais c’est bien mieux qu’un billet de loterie, et c’est un excellent moyen d’apprendre et de commencer à comprendre les crypto-monnaies.»

En outre, son prix augmente, comme il l’a fait 5 367% depuis le début de l’année, mais même si ce n’est pas le cas, vous pouvez le dépenser, acheter des marchandises dans le magasin Mavericks, a déclaré Cuban. En mars, il a annoncé pour la première fois que Mavericks acceptait DOGE comme moyen de paiement pour les billets et la marchandise.

“Bitcoin est comme une version numérique de l’or, Ethereum est une version numérique d’une monnaie, puis vous avez Dogecoin, ce qui est juste amusant”, a déclaré Cuban parlant de son point de vue sur l’investissement dans les crypto-monnaies.

Le nombre de transactions DOGE par semaine se maintient en fait entre 200 000 et 500 000 cette année depuis le début de cette frénésie.

Mais comme nous l’avons signalé, la plus grande préoccupation concernant DOGE reste son approvisionnement, dont une partie est contrôlée par quelques adresses. Environ 14 milliards de DOGE sont ajoutés à son offre chaque jour en raison de son inflation annuelle de 5 milliards de pièces chaque année.

Les mineurs de DOGE bénéficient actuellement d’un revenu de plus d’un million de dollars, niveau jamais vu auparavant, qui était aussi bas que 1000 dollars en 2014.

Les mineurs #DOGE gagnent 3 millions de dollars par jour. Laissez cela pénétrer. Pic.twitter.com/wrFYneA9OB – Charlie Morris (@AtlasPulse) 28 avril 2021

Par ailleurs, lors d’une conférence de presse mercredi, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a également partagé ses réflexions lorsqu’il a été interrogé sur les préoccupations potentielles concernant la stabilité financière en raison de la négociation de GameStop et Dogecoin.

«Je pense qu’ils reflètent l’écume des marchés boursiers», a déclaré Powell, qui n’a mentionné aucun des actifs par leur nom. «Mais vraiment, nous essayons de nous en tenir à un cadre pour pouvoir en parler et en être tenus responsables», a-t-il ajouté.

Tout en niant les inquiétudes que l’assouplissement quantitatif avait causé de la mousse, il a parlé des monnaies numériques de la banque centrale (CBDC) comme étant une possibilité maintenant et «nous allons en voir certaines dans le monde».

Quant au dollar numérique, «je crains moins qu’un autre pays ait d’abord une autre monnaie numérique», a-t-il déclaré.

