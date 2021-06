Les mineurs d’Ethereum peuvent passer à ces pièces et augmenter leurs valeurs

Comparer

Source : Adobe/Albert Schleich

À l’heure actuelle, tous les fans d’Ethereum (ETH) savent que cette blockchain est en train de passer d’un mécanisme de consensus de preuve de travail (PoW) à un mécanisme de consensus de preuve d’enjeu (PoS). Ce qui est moins connu, même parmi les membres de la communauté Ethereum, c’est ce qui arrivera aux mineurs qui contribuent à protéger ce réseau.

Après avoir investi beaucoup de capitaux dans le développement de plates-formes et d’installations minières, il semble peu probable que la fin de l’exploitation minière d’Ethereum entraîne le retrait complet de ces mineurs de l’industrie. En fait, les analystes s’attendent à ce que les mineurs d’Ethereum passent à une autre blockchain qui (comme Ethereum) est conviviale pour les plates-formes minières basées sur GPU, bien qu’ils ne puissent pas dire ce qu’ils seront.

Cependant, une chose qu’ils peuvent dire, c’est qu’il est peu probable que les mineurs d’Ethereum passent à l’exploitation minière Bitcoin (BTC), étant donné que cette dernière tourne davantage autour des puces ASIC (qui sont à usage unique). Le résultat de ceci est que d’autres réseaux peuvent devenir plus sécurisés sur le plan informatique par rapport à Bitcoin, dans la mesure où ils bénéficieront de la puissance de hachage d’Ethereum.

Changer de réseaux

Les mineurs d’Ethereum n’ont pas été très satisfaits des récents développements et propositions liés à la plate-forme. Ils ont menacé de protester contre la prochaine mise à jour d’EIP 1559, tandis que la transition vers Ethereum 2.0 et la preuve d’enjeu les rendront redondants (en ce qui concerne l’exploitation minière d’Ethereum).

Cela étant dit, il semble qu’ils aient encore un avenir à espérer, bien qu’avec des blockchains différentes. Selon le fondateur de Evercoin et associé commandité de Gumi Cryptos, Miko Matsumura, l’utilisation par Ethereum de l’exploitation minière basée sur GPU signifie qu’ils peuvent passer à d’autres.

« Les mineurs ETH auront de nombreuses options. Ils minent généralement avec des GPU et non des ASIC, ce qui leur donne beaucoup plus de flexibilité dans l’utilisation de la ressource de calcul, qu’ils souhaitent passer à une autre devise ou utiliser le GPU pour d’autres charges de travail comme l’IA ou des tâches de rendu à distance », a-t-il déclaré à Cryptonews. com.

Le gestionnaire de communauté de la Fondation Ethereum , Tim Beiko, est d’accord avec cette prédiction, bien qu’il note que les mineurs utilisant des plates-formes ASIC spécifiques à Ethereum auront du mal à trouver une nouvelle maison.

« La plupart des mineurs d’Ethereum utilisent des GPU et ils peuvent exploiter n’importe quelle chaîne compatible GPU. Il existe des ASIC Ethereum, et ils seront obsolètes, sauf si une autre chaîne utilise le même algorithme de minage qu’Ethereum », a-t-il déclaré à Cryptonews.com.

Étant donné que les ASIC d’Ethereum sont spécifiques à Ethereum, il ne fait aucun doute que les anciens mineurs d’Ethereum ne passeront pas à Bitcoin.

“Les mineurs d’ETH n’exploitent probablement pas BTC car BTC s’appuie fortement sur les ASIC et au lieu de mettre à niveau leurs mineurs avec des ASIC, ils voudront probablement obtenir la valeur des GPU car ils utilisent généralement des GPU assez chers et veulent obtenir la valeur. », a déclaré Miko Matsumura.

Cependant, selon ConsenSys « Lex Sokolin, il sera difficile de prédire avec précision quelle (s) pièce (s) orientée (s) spécifique au GPU attirera les anciens mineurs de l’ETH.

« Celui-ci est assez difficile à prévoir, car comme vous le sous-entendez, une fois que vous disposez d’une grande quantité de matériel optimisé pour une activité minière particulière, il est difficile de le réutiliser. Différents algorithmes de consensus nécessitent également différents types d’optimisations matérielles, donc passer d’une chaîne à une autre de même taille n’est pas anodin », a-t-il déclaré.

Choisir les options les plus populaires pour migrer les mineurs Ethereum peut être difficile, mais nous pouvons au moins mettre en évidence certains des réseaux compatibles GPU les plus importants :

Comme le révèle la liste ci-dessus, les mineurs d’Ethereum graviteront probablement vers des pièces avec une capitalisation boursière plus élevée, ne serait-ce que parce qu’il sera plus rentable de les exploiter.

Cela dit, bien que Tim Beiko confirme que certains mineurs ont parlé de certains de ces réseaux, il ne sera pas anodin de passer à eux.

“Ethereum Classic et Ravencoin sont les deux dont j’ai entendu parler, mais je ne sais pas s’ils maintiendront un algorithme compatible avec l’ethash d’Ethereum”, a-t-il déclaré.

Impacts et avenir

Selon BitInfoCharts, Ethereum possède actuellement un hashrate de 597 Th / s, qui est le plus grand de tous les réseaux autres que Bitcoin (revendiquant un énorme 114 Eh / s).

Source : bitinfocharts.com

Il s’agit d’une quantité importante de puissance de hachage et cela fera une énorme différence dans la stabilité et la puissance de calcul de toute chaîne qui en reçoit une partie importante.

Par exemple, le hashrate d’Ethereum Classic n’est que de 28 Th/s, tandis que celui de Monero n’est que de 2,5 Gh/s (ou 0,000246 Th/s). L’ajout de la puissance de hachage Ethereum fera une énorme différence dans la stabilité de ces pièces, en particulier pour éviter les attaques à 51%.

Selon Crypto51.app, lancer une attaque d’une heure à 51% contre Ravencoin, par exemple, ne coûte que 23 300 dollars environ (contre 1,6 million de dollars pour Ethereum). Pour Aeternity, c’est seulement 329$ !

Les analystes ont longtemps indiqué que le hashrate massif de Bitcoin était un indicateur de la difficulté de saper sa sécurité, tout en soulignant également les plus petits hashrates d’autres devises comme indicateur de leur fragilité. Ce sentiment peut avoir potentiellement dissuadé certains investisseurs d’acheter les actifs cryptographiques correspondants.

Avec l’avènement d’Ethereum 2.0 et la migration des anciens mineurs d’Ethereum, des réseaux comme Ethereum Classic, Monero et Ravencoin pourraient voir leur réputation de blockchain sécurisée grandir.

À son tour, cela pourrait entraîner des augmentations de prix, ce qui sera une bonne nouvelle pour les actifs cryptographiques en question. Et une bonne nouvelle pour les mineurs qui s’y installent.

