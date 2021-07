Les mineurs frappent durement lorsque la province sévit | Invezz

La Chine frappe les mineurs de crypto depuis des mois, province après province. La tendance ne semble même pas ralentir, et encore moins s’arrêter, la province d’Anhui étant la dernière à se joindre à la répression à travers le pays.

Selon un récent rapport de hf365.com, l’Anhui a élaboré un plan visant à fermer 100% des projets miniers sur son territoire au cours des trois prochaines années. La province a déclaré que la décision est venue de la pénurie d’approvisionnement en électricité et que ce problème ralentira également tous les nouveaux projets qui pourraient survenir avec le besoin d’une grande quantité d’énergie et de consommation d’électricité.

La répression chinoise contre l’extraction de crypto se poursuit

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Les rapports locaux n’ont cité aucun responsable en particulier, seulement la décision dans son ensemble. Cependant, la nouvelle décision n’est pas une surprise, étant donné la série de mesures prises par la Chine pour expulser les mineurs et rendre obsolète l’utilisation de toute crypto-monnaie autre que son yuan numérique.

Le nouveau mouvement intervient également alors que Bitcoin (BTC / USD) a commencé à se négocier en dessous de son support le plus fort à 32 000 $ par pièce, bien qu’il ait réussi à se redresser légèrement et à dépasser à nouveau ce niveau au moment de la rédaction. Au cours des deux derniers mois, BTC a négocié entre ce support et cette résistance à 36 000 $, et ses fluctuations se sont progressivement réduites. Mais, alors qu’ils continuent de baisser, Bitcoin semble s’en tenir de plus en plus à son support plutôt qu’à sa résistance.

Cette décision intervient également un mois seulement après que la ville de Ya’an, qui dispose d’une abondante énergie hydroélectrique et est située dans la province du Sichuan, a annoncé son intention de supprimer progressivement tous les mineurs BTC et ETH d’ici la fin de l’année. D’autres provinces, telles que la Mongolie intérieure et le Yunnan, ont fait des promesses similaires et continuent de sévir contre toutes les entreprises minières de crypto-monnaie sur leurs territoires.

Pendant ce temps, les mineurs sont toujours à la recherche d’une nouvelle maison, et l’une des plus grandes options à ce jour est Miami, en Floride, dont le maire a invité les mineurs à venir utiliser l’énergie nucléaire de la ville.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent