Les mineurs nord-américains de Bitcoin formeront une coalition après leur rencontre avec Elon Musk

Une fois de plus, Elon Musk a tweeté et poussé le prix du Bitcoin au-delà d’une zone de résistance majeure, pour le moment. Au moment d’écrire ces lignes, BTC se négocie à 39022 $ avec un gain de 15,5% sur le graphique quotidien.

BTC avec une dynamique haussière sur le graphique journalier. Source: BTCUSD Tradingview

La crypto-monnaie a eu un week-end sanglant et a emporté tout le marché avec elle. Les meilleurs projets du classement de capitalisation boursière ont connu des corrections de 40% à 60%. Maintenant, ils semblaient rebondir avec le prix du BTC.

La plupart des experts ont convenu que l’effondrement était imminent, mais l’influence du PDG de Tesla a sans aucun doute été un catalyseur qui a entraîné une tendance baissière sur le marché. Musk a fait deux déclarations cruciales à un moment critique où le prix de la BTC avait du mal à maintenir le support à 47000 $ et 43000 $.

Il a d’abord déclaré que l’exploitation minière de Bitcoin avait un impact négatif sur l’environnement. Plus tard, il a menacé d’abandonner 1,5 milliard de dollars de Tesla en BTC. La communauté crypto est allée à l’encontre de l’entrepreneur. Maintenant, alors que le prix se dégageait, Musk a révélé ce qui suit:

Il a parlé avec des mineurs de Bitcoin nord-américains. Ils se sont engagés à publier l’utilisation des énergies renouvelables actuelle et prévue et à demander aux mineurs de WW de le faire. Potentiellement prometteur.

Michael Saylor, PDG de la société de logiciels MicroStrategy, a affirmé qu’il était le pont entre le secteur minier de BTC et Musk. Selon l’exécutif, les mineurs ont décidé de former le Bitcoin Mining Council, a ajouté Saylor:

Hier, j’ai eu le plaisir d’organiser une réunion entre Elon Musk et les meilleurs mineurs de Bitcoin en Amérique du Nord. Les mineurs ont accepté de former le Bitcoin Mining Council pour promouvoir la transparence dans l’utilisation de l’énergie et accélérer les initiatives de développement durable dans le monde entier.

L’organisation bénéficiera du soutien des pools miniers Argo, Blockcap, Hut8, Marathon Digital Holdings, Riot; Core Scientific, une infrastructure et une solution logicielle basée sur la technologie blockchain; la société d’investissement Galaxy Digital et HIVE Blockchain technologies.

Le Bitcoin Mining Council: “normalisera les rapports énergétiques, poursuivra les objectifs ESG de l’industrie et éduquera + développera le marché”, selon le PDG de MicroStrategy.

Communauté Bitcoin divisée sur l’initiative minière

La réaction de la communauté crypto a été mitigée. Si certains ont salué l’initiative, d’autres l’ont rejetée catégoriquement, affirmant que les réunions «privées» ne sont pas dans l’esprit du Bitcoin. Marty Bent, l’hôte du podcast Tales From The Crypt, avait ceci à dire à propos de l’initiative:

Ils ne se soucient pas de l’énergie propre; ils se soucient du contrôle. #Bitcoin a l’une des combinaisons les plus élevées d’utilisation d’énergie renouvelable dans toutes les grandes industries, sinon la plus élevée.

Avant l’annonce d’Elon Musk, le sentiment du marché était encore majoritairement baissier. Par la suite, plus de 8 millions de dollars de liquidations de positions courtes ont été enregistrés sur toutes les bourses, comme le rapporte l’analyste William Clemente.

Boom, un peu moins de 8 millions de dollars de ventes à découvert en 10 minutes pic.twitter.com/e0dbA71BiI – William Clemente III (@WClementeIII) 24 mai 2021

Le marché s’est maintenant rétabli et attend la confirmation d’une tendance baissière ou haussière plus persistante. L’action des prix, au moins dans les périodes plus basses, semble être plus encline à favoriser le haussier. Clemente a dit: «Des ours incrédules».