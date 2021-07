Les mineurs numériques chinois recherchent d’autres alternatives cryptographiques

in

Les mesures punitives menées par les autorités de la République populaire de Chine contre la plus populaire des crypto-monnaies ont d’innombrables avantages. La plus récente est la tentative d’un groupe de mineurs numériques chinois qui refusent de quitter le pays et cherchent des options. Ils auraient exprimé leur intention de passer à d’autres alternatives dans le monde des crypto-monnaies.

Lors d’un forum à Chengdu, consacré au Web 3.0, à la Blockchain et à ses sujets connexes, quelques propositions ont été connues. Il convient de noter que ce forum était le premier après les mesures répressives de Pékin contre l’exploitation minière et le commerce de Bitcoin. En ce sens, les témoignages de certains des milliers de mineurs qui ont été touchés par la répression étaient connus de première main.

Bien que la plupart d’entre eux n’aient pas l’intention de rester, mais accélèrent le processus pour déménager dans d’autres pays, un autre groupe pense différemment. Ces derniers explorent d’autres alternatives moins énergivores. Il s’agit notamment de certaines pièces couvertes par le protocole Proof-of-Stake (PoS) et d’autres Proof-of-Space et Proof-of-Time.

Les mineurs numériques chinois se divisent pour chercher des options

Les mesures répressives en Chine, ont laissé l’utilisation de Bitcoin, à la fois dans le commerce et dans l’exploitation minière, punissable par la loi. Pendant ce temps, les anciens représentants de l’entreprise ont été divisés en trois parties. En d’autres termes, les mineurs numériques chinois étaient divisés lorsqu’ils cherchaient des alternatives à leur situation. Ce sont ces groupes :

Ceux qui partent : Bien que le nombre ou le pourcentage exact d’entre eux ne soit pas connu, on pense qu’ils en constituent un proche de la majorité. Ces entrepreneurs n’ont pas l’intention de rester avec leurs équipements miniers improductifs. Pour cette raison, ils se lancent dans la croisade pour migrer vers d’autres pays. Parmi les sites les plus convoités figurent les États-Unis, le Canada et l’Australie.

Ceux qui recherchent des alternatives : Ils sont les protagonistes de ce post et dont on savait peu de choses jusqu’au forum précité à Chengdu. Ceux-ci évaluent d’autres options de crypto-monnaie basées sur le PoS. De même, d’autres formes de génération de pièces qui nécessitent moins de consommation d’énergie et qui ne sont pas sous le contrôle des autorités. Ces entrepreneurs refusent de quitter le pays.

Ceux qui attendent et regardent : Le troisième groupe d’anciens mineurs numériques chinois est plus agnostique et ne cherche pas de solution immédiate. En termes simples, “ils attendent de voir ce qui se passe”. Ce groupe espère que les autorités changeront d’avis et permettront la reprise de l’activité minière.

Les mineurs numériques chinois cherchent un moyen de surmonter leur situation actuelle d’inactivité. Certains vont dans d’autres pays, d’autres voient des alternatives dans d’autres crypto-monnaies telles que Chia et Filecoin. Un troisième groupe attend patiemment. Source : CryptoTrend

Quelles sont les alternatives dans le deuxième groupe?

Les alternatives recherchées par les anciens mineurs de Bitcoin qui refusent de quitter leur nation sont variées. Certains d’entre eux sont les paris déjà mentionnés avec le PoS. D’autres comme Chía, qui est généré par un processus de faible consommation d’énergie et basé sur le stockage. Autrement dit, au lieu d’un ASIC ou d’un GPU, des disques durs sont nécessaires.

Filecoin est une autre des options de stockage envisagées par ces entrepreneurs. Il ne pouvait en être autrement, ils sont plus risqués et maintiennent le PoW avec des devises comme Monero et avec l’aide de VPN. Ceux-ci sont contraints de ne pas agglutiner leurs CPU pour éviter d’être détectés par la consommation.

L’interdiction du Bitcoin en Chine est un processus très récent dont on peut dire que toutes les conséquences possibles ne sont pas connues. Cependant, les passionnés de cette monnaie numérique sont convaincus qu’au mois d’octobre, le hashrate est déjà complètement récupéré.

Les régulateurs ne tarderont pas à s’en apercevoir

Une autre chose à garder à l’esprit est que les anciens mineurs numériques chinois qui recherchent d’autres options, savent que les autorités rôdent. Pour de nombreux participants au forum de Chengdu, c’est une question de temps pour que les régulateurs agissent. L’hostilité contre d’autres projets de crypto-monnaie devrait être similaire à ce qu’ils ont montré avec Bitcoin.

Le contexte de cette affaire est que Pékin ne tolérera pas la concurrence contre le projet de monnaie numérique de sa banque centrale. Alors que les autorités avancent contre Bitcoin et d’autres devises reconnues, la preuve de son Yuan numérique s’accentue dans différentes parties de la Chine.

Dans le cadre de l’économie et du développement vu par le Parti communiste, tout doit être encadré dans ses plans quinquennaux. Tout projet parallèle ou autonome est réprimé par les autorités. De cette façon, le Parti évite l’établissement d’un ordre économique étranger ou non contrôlé par l’État.

Les pays occidentaux ont une vision similaire contre Bitcoin, mais de l’autre extrême idéologique.

