Les mini-autoroutes visent à créer du trafic avec une nouvelle mise à jour de Challenge City

Mini autoroutes est un jeu dont vous avez peut-être entendu parler ces derniers mois, avec le célèbre titre Apple Arcade des développeurs de Mini-métro arrivant sur Steam en été. Il a déjà atteint 500 000 ventes de PC, ce qui est assez impressionnant, et il se dirige également vers Switch en 2022.

Le développeur Dinosaur Polo Club a récemment dévoilé une mise à jour notable pour la charmante simulation de gestion des routes, appelée Challenge City Update. Il ajoutera du nouveau contenu et quelques fonctionnalités clés aux différents projets de la ville, ce qui ajoutera certainement une nouvelle vie au jeu pour ceux qui y jouent déjà.

Découvrez une nouvelle façon de concevoir les villes préférées des fans en débloquant des défis artisanaux et stimulants spécifiques à la carte de chaque ville. Empruntez la route panoramique à travers la ville nouvellement ajoutée de Wellington, en Nouvelle-Zélande, ainsi que Tokyo, Los Angeles et d’autres lieux emblématiques.

Gardez la tête froide et ne soyez pas trop en colère pour la construction de routes tout en comparant les statistiques d’efficacité des autres membres de la communauté, grâce aux classements de style histogramme. Célébrez et soyez festif avec des cadres photo de vacances de saison pour capturer la beauté et la synergie d’une feuille de route construite à partir de zéro. Dinosaur Polo Club accorde une grande importance à l’accessibilité, élargissant cette mise à jour pour permettre aux conducteurs daltoniens de sélectionner les couleurs de route préférées pour une visibilité optimale ainsi qu’une meilleure prise en charge du contrôleur.