Les Mini MacBook Pro LED d’Apple éviteront-ils les inconvénients de l’iPad Pro ?

Lorsqu’Apple a annoncé l’iPad Pro 12,9 pouces avec rétroéclairage Mini LED plus tôt cette année, je savais qu’il était temps de passer de mon modèle 2018. Et je n’ai pas été déçu. La luminosité améliorée (en particulier lorsque vous regardez des films en HDR) et le contraste supérieur ont rendu l’achat intéressant, même si iPadOS continue de décevoir et de décevoir d’autres manières. C’est un écran merveilleux qui me donne envie d’utiliser l’iPad partout où je peux au lieu de mon ordinateur portable.

En guise de rappel de ce qu’est la Mini LED, il y a des milliers de minuscules LED derrière l’écran – beaucoup plus petites que celles des téléviseurs conventionnels ou des écrans LCD – qui permettent un rétroéclairage plus précis. À son tour, cela conduit à des niveaux de noir plus profonds et à tous les autres avantages mentionnés ci-dessus. Les iPad et MacBook d’Apple disposaient déjà d’excellents écrans avec une reproduction précise et large des couleurs. Mais Mini LED fait passer sa qualité d’affichage à un niveau supérieur. Ajoutez à cela un taux de rafraîchissement de 120 Hz plus fluide, ainsi que tous ces ports glorieux, et vous pouvez voir pourquoi les gens sont excités et que ces machines sont déjà fortement en rupture de stock.

Mais au moins avec l’iPad Pro, cette transition vers Mini LED ne s’est pas faite sans inconvénients. Et avec les nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces qui adoptent désormais la même technologie Pro Display XDR (Mini LED), il vaut la peine de vérifier si ces mêmes inconvénients sont apparus sur les ordinateurs portables d’Apple.

Dieter a abordé l’un des problèmes, l’épanouissement, dans sa revue. En particulier si vous utilisez l’iPad Pro dans une pièce sombre, vous remarquerez parfois un halo de lumière autour des objets lumineux à l’écran lorsqu’ils sont entourés d’un fond noir. Il s’agit d’un compromis inhérent à la gradation locale complète, et bien que cela dérange certaines personnes, je l’ai rarement trouvé ennuyeux lorsque j’utilisais l’iPad Pro. Quoi qu’il en soit, je pense que cela vaut parfois la peine d’être traité pour les autres gains de luminosité et de contraste que vous obtenez.

Pourtant, la floraison pourrait s’avérer plus frustrante sur un ordinateur portable à 6 000 $ entièrement chargé conçu pour le travail de montage professionnel. Je suis curieux de voir si Apple a fait des ajustements pour réduire le problème sur ses nouveaux MacBook Pro.

L’autre inconvénient de l’écran Mini LED iPad Pro d’Apple est l’ombrage. Alors que le nouvel iPad arrivait aux acheteurs, les gens ont remarqué une ombre légère qui longe les bords de l’écran. Cette ombre n’est pas l’une de ces choses qui sont présentes sur certains iPad et pas sur d’autres : elle est visible sur chaque iPad Pro M1 12,9 pouces, car elle a à voir avec la conception du système Mini LED. Alors que la plupart du panneau a une superbe uniformité, il tombe sur les bords où les zones de gradation s’effacent. Comme la floraison, c’est une chose à laquelle je ne prête pas vraiment attention : mes yeux sont généralement concentrés plus près du milieu de l’écran, où tout a l’air bien.

Ces ombres de bord peuvent également être vues sur le moniteur premium Pro Display XDR d’Apple. Le développeur d’Overcast, Marco Arment, les a décrits comme « le très gros inconvénient » de l’écran. Encore une fois, c’est quelque chose qui pourrait être une plus grande irritation sur un ordinateur portable coûteux et commercialisé par les professionnels. Peut-être qu’Apple a trouvé un moyen de faire fonctionner le rétroéclairage un peu plus loin des lunettes pour éviter une baisse de luminosité aussi évidente.

Les avantages des nouveaux écrans MacBook Pro devraient facilement l’emporter sur les inconvénients. Ils sont plus lumineux et plus nets que jamais avec les mêmes reflets HDR saisissants que l’iPad Pro. Mais si vous êtes un autocollant pour les petites choses, il vaut peut-être la peine d’attendre que les critiques soient publiées pour voir si Apple a apporté des améliorations à sa toute nouvelle technologie d’affichage.