Les ministères ont demandé de limiter les dépenses du deuxième trimestre à 20% de BE

Les dépenses budgétaires totales sont estimées à Rs 34,8 lakh crore (BE) au cours de l’exercice 22.

Le Centre a demandé mercredi à de nombreux ministères et départements de réduire leurs plans de dépenses du deuxième trimestre de l’exercice 22 de 5 points de pourcentage par rapport au niveau de maintien du statu quo de 25 % des dépenses annuelles. Cette décision fait partie de la re-priorisation des dépenses à la suite de la deuxième vague de Covid, et pourrait ne pas entraîner de réduction globale des dépenses.

Il n’a pas été possible d’estimer immédiatement quel serait le montant de la réduction des dépenses au T2FY21 en raison de la mesure de rationalisation. Les dépenses budgétaires totales sont estimées à Rs 34,8 lakh crore (BE) au cours de l’exercice 22.

Dans le scénario du statu quo, les départements sont autorisés à dépenser environ 25 % de leurs BE respectifs au deuxième trimestre, sous réserve de plans trimestriels et mensuels approuvés par le ministère des Finances. Certains départements ont même été autorisés à dépenser plus de 25 % sur un trimestre sous réserve d’approbations préalables.

Les départements/agences qui devront restreindre les dépenses globales à moins de 20% de BE comprennent le travail, Panchayati Raj, la justice sociale, les postes, les télécommunications, la consommation, la maison, la police, la défense (civile), la défense (recettes), l’enseignement scolaire et supérieur L’éducation, parmi des dizaines d’autres.

« Compte tenu de l’évolution de la situation découlant de Covid-19 et de la situation de trésorerie prévue du gouvernement, il est jugé essentiel de réglementer le plan de dépenses trimestriel (QEP) / plan de dépenses mensuel (MEP) de ministères / départements spécifiques pour le trimestre 2 (juillet – septembre 2021) », a déclaré le ministère des Finances dans un mémorandum du bureau.

Cependant, le ministère des Finances a épargné certains des départements/agences clés des mesures de compression des dépenses qui sont cruciales dans la lutte contre le coronavirus tels que la santé, l’agriculture, l’alimentation, le développement rural, les chemins de fer et les routes. De même, les dépenses au titre des paiements d’intérêts et des transferts aux États ne seront pas affectées, a déclaré le ministère des Finances.

Avec des revenus susceptibles d’être en deçà des objectifs budgétaires alors même que le gouvernement a annoncé une série de mesures d’allègement pour les personnes et l’industrie, le dernier ordre de dépenses du deuxième trimestre de l’exercice 21 fait suite à une série d’instructions émises plus tôt en juin aux ministères pour freiner certaines dépenses « évitables ».

Le 12 juin, le ministère des Finances a demandé à tous les ministères / départements de réduire toutes les dépenses évitables hors régime et de viser une réduction de 20% des dépenses contrôlables sur des éléments tels que les heures supplémentaires, les récompenses, les frais de voyage intérieurs, les frais de voyage à l’étranger, les frais de bureau, les loyers , etc.

Savez-vous qu’est-ce que le ratio de réserve de trésorerie (CRR), le projet de loi de finances, la politique budgétaire en Inde, le budget des dépenses, les droits de douane ? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail sur Financial Express Explained. Obtenez également les cours des actions BSE/NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul d’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.