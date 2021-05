Les ministres des Affaires étrangères des BRICS se réuniront la semaine prochaine ; Pour lutter contre le COVID de manière multilatérale, selon un expert

L’Inde possède la plus grande installation de fabrication de vaccins, mais elle a besoin de matières premières et d’investissements pour répondre aux exigences. L’Inde travaille avec la Russie pour fabriquer Spoutnik en Inde. “Mais cette coentreprise est plus le résultat d’une confiance bilatérale que d’une réalisation multilatérale des BRICS.”

Alors que le monde fait face à la pandémie de COVID-19, les pays membres des BRICS sont les plus touchés. La semaine prochaine, la réunion des ministres des Affaires étrangères des BRICS aura lieu. Les pays doivent encore travailler en tant qu’organisme multilatéral pour faire face à la pandémie, estime un expert.

« Les BRICS auraient pu émerger comme l’institution leader dans la lutte contre la pandémie compte tenu des ressources, de la démographie et de leurs capacités à développer des vaccins. Trois de ses membres ont développé avec succès leurs propres vaccins, mais les pays des BRICS recherchent des vaccins de sources occidentales », estime le professeur Rajan Kumar, School of International Studies, JNU.

Comment les pays membres traitent-ils le COVID-19?

La réponse des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) en tant qu’organisation pour lutter contre la pandémie a été au mieux modeste. Les États membres ont engagé des fonds et se sont engagés à lutter collectivement contre la pandémie, mais les progrès ont été lents et sans conséquence.

Partageant son point de vue avec Financial Express Online, le professeur Rajan, expert des BRICS, déclare: «Les États BRICS sont les pires victimes de la pandémie en termes de pertes de vies et de moyens de subsistance. L’Inde, le Brésil et l’Afrique du Sud continuent d’être ravagés par la pandémie. Plus d’un million de vies ont été perdues dans ces États. Ces États doivent accélérer leurs efforts de collaboration pour contenir la pandémie et surmonter les défis post-pandémiques, en particulier la question de la reprise économique. »

« La Russie a développé Spoutnik, China Sinovac et India Covaxin. Si ces États avaient collaboré plus tôt à l’essai et aux tests conjoints de ces vaccins, la pénurie ne serait pas apparue à cette échelle. La méfiance qui prévaut à l’égard de l’efficacité de ces vaccins est un autre sous-produit des efforts isolés des États membres. Le chinois Sinovac manque de crédibilité en Inde et il n’y a aucun effort pour s’en procurer », ajoute-t-il.

«Ces États ont cherché à promouvoir leur propre marque et leur puissance douce par le biais de la diplomatie vaccinale. Le nationalisme vaccinal va à l’encontre des normes du multilatéralisme », estime-t-il.

L’Inde possède la plus grande usine de fabrication de vaccins, mais elle a besoin de matières premières et d’investissements pour répondre aux exigences. L’Inde travaille avec la Russie pour fabriquer Spoutnik en Inde. “Mais cette coentreprise est plus le résultat d’une confiance bilatérale que d’une réalisation multilatérale des BRICS.”

En conclusion, il déclare : « La Chine prétend avoir pris l’initiative de développer la branche chinoise du centre de recherche et développement de vaccins BRICS par l’intermédiaire de son développeur Sinovac. Elle travaille également avec des partenaires russes et brésiliens. Les affirmations de la Chine, cependant, sont contrées par des experts qui estiment qu’en plus de vendre son vaccin, elle aurait pu partager la technologie et renoncer aux droits de brevet pour d’autres pays des BRICS. Cela aurait pu contribuer grandement à consolider les BRICS et à rebâtir la réputation de la Chine. Cela aurait poussé les États occidentaux à emboîter le pas.

Ordre du jour de la réunion du 1er juin

Selon des sources, la réunion au niveau des ministres des Affaires étrangères des BRICS se déroule au milieu de la flambée des cas de COVID en Inde. L’Inde et le Sud devraient soulever et discuter avec d’autres pays membres des questions concernant la demande de dérogation aux protections par brevet sur les vaccins. Selon les rapports, les hauts diplomates des deux pays se préparent déjà avec un document révisé de la proposition qui a été soumise l’année dernière à l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

Il s’agissait d’une proposition qui cherchait à renoncer aux droits de propriété intellectuelle, y compris les protections par brevet sur les vaccins COVID, afin qu’ils soient facilement accessibles à tous.

L’Inde et la Russie discutent déjà de la production bilatérale de Spoutnik V. Au niveau multilatéral, il n’a pas été question de produire des vaccins pour lutter contre le COVID et le donner également à d’autres pays.

Pourquoi le thème est-il important cette année ?

Le thème du sommet de cette année est « BRICS @ 15 : Coopération intra-BRICS pour la continuité, la consolidation et le consensus ». Et le groupement, qui célèbre son 15e anniversaire, a tenu la première réunion des ministres des Affaires étrangères du BRIC en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York en 2006. Cette réunion a eu lieu pour examiner les réalisations et les contributions des BRICS à l’agenda mondial et également aux histoires de croissance nationale.

Selon des sources, le thème reflète l’approche de l’Inde pour renforcer les principes fondateurs de la coopération BRICS qui sont basés sur la continuité, la consolidation et le consensus.

Les BRICS ont été un phare du multilatéralisme qui a soutenu l’égalité, le respect mutuel et la confiance.

Quel sera l’objectif de l’Inde en tant que chaire ?

Travailler sur des livrables spécifiques dans les trois piliers de la coopération intra-BRICS en 2021, y compris politique et sécurité ; Économique et financier et culturel et de peuple à peuple.

Politique et sécurité : l’Inde se concentrera sur la réforme du système multilatéral ; et la lutte contre le terrorisme, dans un effort pour renforcer la coopération et le dialogue sur des questions d’importance mondiale et régionale. Et de se concentrer également sur les développements dans l’espace politique mondial sur la sécurité, la prospérité et la paix.

Économique et financière: dans ce cadre, l’accent est mis sur la mise en œuvre de la stratégie de partenariat économique des BRICS 2020-25; Opérationnalisation de la plateforme de recherche agricole BRICS ; Coopération d’innovation; Santé numérique et médecine traditionnelle ; et Coopération sur la résilience aux catastrophes.

Culturel et interpersonnel : l’Inde prévoit d’enrichir et d’améliorer qualitativement les contacts inter-BRICS interpersonnels. Cela va se faire par le biais d’échanges réguliers dans les domaines des affaires, de la jeunesse, du sport, des universitaires et de la culture. Egalement des programmes d’échanges réguliers pour les jeunes scientifiques ainsi que les parlementaires.

Se préparer pour la réunion des ministres des Affaires étrangères des BRICS le 1er juin

Avant la réunion des ministres des Affaires étrangères des BRICS la semaine prochaine, le 1er juin 2021, la deuxième réunion des BRICS Sherpas et Sous Sherpas a été convoquée sous la présidence indienne. La réunion de quatre jours (25-28 mai 2021) a été présidée par le secrétaire (CPV&OIA), Sanjay Bhattacharyya et le secrétaire supplémentaire (relations économiques), P Harish, respectivement en tant que BRICS Sherpa et Sous Sherpa de l’Inde.

La réunion était axée sur la négociation des principaux résultats attendus de la présidence indienne des BRICS 2021. Et les documents finaux pour la réunion des ministres des Affaires étrangères la semaine prochaine.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.