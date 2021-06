Les ministres écossais et nord-irlandais font part de leurs préoccupations concernant l’accord avec l’Australie

R

Les ministres des affaires urbaines d’Écosse et d’Irlande du Nord ont écrit au gouvernement britannique pour s’inquiéter de l’accord commercial avec l’Australie.

Dans une lettre conjointe adressée à la secrétaire au Commerce international Liz Truss, les deux administrations affirment que l’accord risque d’avoir un impact disproportionné sur les agriculteurs et les producteurs nationaux.

Cependant, les agriculteurs britanniques ont exprimé la crainte d’être minés par la viande d’Australie.

La secrétaire aux Affaires rurales du gouvernement écossais, Mairi Gougeon, et son homologue de l’exécutif d’Irlande du Nord, Edwin Poots, ont écrit une lettre conjointe pour demander plus de clarté sur l’accord.

Ils demandent des discussions urgentes sur l’accord lors d’une réunion avec des responsables du Defra le 28 juin.

La lettre dit: “Nous vous avons déjà souligné, et restons extrêmement préoccupés suite à l’annonce récente, que le gouvernement britannique signe un accord qui conduirait à une augmentation soutenue des importations de produits agroalimentaires australiens et produits selon des normes moins strictes. en matière de bien-être animal et d’engagements environnementaux futurs.

« Comme vous le savez, les normes agricoles et alimentaires sont des responsabilités déléguées.

“Nous avons clairement indiqué que lorsqu’il y a une augmentation des importations de produits agroalimentaires australiens, cela doit être géré par des contingents tarifaires qui ne s’érodent pas au fil du temps.”

Il poursuit : « Nous sommes également préoccupés par la taille des quotas qui, après 15 ans, équivalent à 16% de la consommation britannique de bœuf et 49% de la consommation britannique de viande ovine.

« De toute évidence, si les exportations australiennes atteignent quelque chose près de ces niveaux, nous pouvons nous attendre à un impact négatif très important sur notre secteur agroalimentaire.

“Nous ne sommes pas rassurés par les affirmations selon lesquelles l’Australie n’exportera pas de quantités importantes de bœuf vers le Royaume-Uni ou ne cherchera pas à remplacer les importations en provenance d’autres pays.

“L’Australie est un exportateur de bœuf très important et a le potentiel d’augmenter davantage ses exportations en vue de cibler le marché britannique.”

Ils disent que les producteurs nationaux seront toujours désavantagés malgré une clause de non-régression sur les normes de bien-être animal.

La lettre indique qu’ils ont “peu de foi que ces préoccupations sont actuellement prises au sérieux”.

Une porte-parole du gouvernement britannique a déclaré : « Le gouvernement a toujours été clair sur le fait que tout accord inclurait des protections pour l’agriculture britannique sensible.

« Des accords commerciaux comme celui conclu en principe avec l’Australie nous ouvriront la voie pour accéder à des blocs commerciaux régionaux comme le CPTPP (Accord global et progressif pour le partenariat transpacifique) et nous continuerons à travailler avec l’industrie agricole, ainsi qu’avec le gouvernement écossais et l’exécutif d’Irlande du Nord, pour aider nos agriculteurs à tirer parti de ces marchés dynamiques.

« Les agriculteurs britanniques ont une solide réputation pour leurs produits de haute qualité et très bien-être. Nous plaçons l’agriculture britannique au cœur de notre politique commerciale et nous disposons de certains des dispositifs de contrôle les plus solides et les plus transparents au monde. »