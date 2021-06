Les ministres envisagent la technologie pour économiser des milliers d’heures de personnel du NHS

in

N

Une nouvelle technologie pourrait économiser au NHS environ un demi-million d’heures par an en temps de travail d’ici le milieu de la décennie, dans le cadre de plans visant à automatiser certaines tâches en coulisses.

Le gouvernement publiera cette semaine un nouveau projet de stratégie de données, visant à sauver des vies en partageant davantage d’informations sur les patients pour leur donner un meilleur accès aux soins de santé.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré que les changements avaient été apportés après que la pandémie de coronavirus a démontré la nécessité d’une utilisation plus efficace des données.

En plus de l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA), la stratégie favorisera « l’automatisation des processus robotiques », qui utilise un logiciel pour automatiser les processus de back-office.

Le ministère de la Santé et des Affaires sociales (DHSC) a déclaré que cela permettrait au NHS d’économiser plus d’un demi-million d’heures par an en temps de travail d’ici 2025, mais n’affecterait pas les niveaux de dotation.

LIRE LA SUITE

Nous devons tirer les leçons de la pandémie pour améliorer la façon dont notre système de santé et de soins traite les données

Les essais utilisant l’IA sont également soutenus par la stratégie, dans le but de remplacer l’un des deux radiologues nécessaires pour examiner les dépistages du cancer du sein par l’IA.

M. Hancock a déclaré : « Les données sauvent des vies. Nous devons tirer les leçons de la pandémie pour améliorer la façon dont notre système de santé et de soins traite les données, en donnant du pouvoir aux patients et en permettant aux cliniciens d’utiliser les données de nouvelles façons pour améliorer les soins aux patients et soutenir la recherche de traitements innovants.

« Cette pandémie nous a montré combien de vies peuvent être sauvées grâce à une utilisation efficace des données – nous devons faire tout notre possible pour exploiter ce potentiel et les changements apportés par cette stratégie continueront sans aucun doute pour sauver d’innombrables vies à l’avenir. . “

Les propositions prévoient également de donner aux personnes l’accès à leurs dossiers médicaux.

Le professeur Mark Callaway du Royal College of Radiologists a déclaré que l’IA est “sans aucun doute un grand pas en avant”, mais a expliqué que la technologie n’est pas une panacée aux problèmes de personnel.

L’IA d’imagerie n’est pas la panacée aux problèmes de personnel humain des services de santé, car les radiologues et les équipes d’imagerie font bien plus que simplement regarder les scans, mais les programmes d’IA aideront sans aucun doute en agissant comme une deuxième paire d’yeux et un filet de sécurité

“Pour une adoption généralisée dans le NHS, chaque programme devra être rigoureusement testé puis réglementé, et le paysage réglementaire de l’IA lui-même est encore en développement”, a-t-il déclaré.

« L’IA d’imagerie n’est pas la panacée pour les problèmes de personnel des services de santé, car les radiologues et les équipes d’imagerie font bien plus que simplement regarder les scans, mais les programmes d’IA aideront sans aucun doute en agissant comme une deuxième paire d’yeux et un filet de sécurité. »

Soulignant les leçons apprises pendant la crise de Covid-19, le DHSC a déclaré que le personnel étant en mesure de partager des données d’une manière sécurisée pour la confidentialité, les essais cliniques ont été approuvés en un temps record.

Cela a permis la recherche de traitements tels que la dexaméthasone qui, selon le département, a sauvé plus d’un million de vies dans le monde.