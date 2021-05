Les ministres ont prévu de renforcer “ l’immunité collective ” de Covid, déclare Cummings

ré

Ominic Cummings a déclaré que le gouvernement avait initialement l’intention de laisser le coronavirus se propager à travers la communauté dans une tentative de construire une «immunité collective».

L’ancien conseiller principal de Boris Johnson a déclaré que lorsque la maladie est apparue au début de 2020, le plan était de développer une résistance de la population dans les mois précédant septembre.

Dans une série de tweets, il a déclaré qu’il n’avait été abandonné qu’au début du mois de mars après que Downing Street ait été averti que cela conduirait à une «catastrophe».

La dernière intervention de M. Cummings intervient alors qu’il se prépare à témoigner mercredi aux députés des comités de la santé et des sciences des Communes qui enquêtent sur la réponse du gouvernement à la pandémie.

Downing Street se prépare à une attaque potentiellement très dommageable après son départ acrimonieux du n ° 10 à la fin de l’année dernière.

Dans un avant-goût de ce à quoi s’attendre, il a déclaré qu’il n’y aurait peut-être pas eu besoin de verrouillage si le pays avait eu «les bons préparatifs et les responsables compétents».

Au lieu de cela, il a dit qu’au début du mois de mars de l’année dernière, le plan avait été «l’immunité des troupeaux» et que les affirmations contraires du secrétaire à la Santé Matt Hancock étaient des «taureaux».

Il a également vivement critiqué les médias pour avoir accepté les démentis du gouvernement.

«Les médias sont généralement épouvantables sur Covid, mais même moi, j’ai été surpris par une chose: combien de hacks ont repris la ligne de Hancock selon laquelle« l’immunité collective n’était pas le plan »alors que« l’immunité collective d’ici septembre »était« littéralement le plan officiel dans tous les documents. / graphs / meetings ‘jusqu’à ce qu’il soit abandonné », a-t-il tweeté

«Oui, les médias sont souvent incompétents, mais quelque chose de plus profond est à l’œuvre: une grande partie de SW1 (le code postal de Westminster) était heureuse de croire les conneries de Hancock selon lesquelles« ce n’est pas le plan », donc ils n’ont pas eu à faire face à la vérité choquante. La plupart des hacks politiques croient au «système»…

«Au cours de la semaine du 9 mars, le No10 a été informé par diverses personnes que le plan officiel conduirait à une catastrophe. Il a ensuite été remplacé par le plan B. Mais comment «l’immunité des troupeaux d’ici septembre» aurait pu être le plan jusqu’à cette semaine est une question fondamentale dans toute la catastrophe. »

À l’époque, le conseiller scientifique en chef du gouvernement, Sir Patrick Vallance, avait déclaré que s’ils essayaient de supprimer la maladie «très, très fort», elle rebondirait simplement lorsque les restrictions seraient levées.

Au lieu de cela, il a suggéré que le but était de «développer une sorte d’immunité collective» afin que davantage de personnes soient résistantes à la maladie et que la transmission soit réduite.

Dans ses tweets, M. Cummings a déclaré qu’il y avait eu “tellement de confusion de verrouillage”.

«De toute évidence, ils sont« destructeurs ». Mais si vous devez le faire parce que l’alternative est «des centaines de milliers de personnes étouffées à mort et pas de NHS pendant des mois pour tout le monde et l’économie a coulé parce que tout le monde se cache dans la terreur», alors plus tôt / plus dur est mieux pour la santé ET l’économie », a-t-il déclaré.

«Si nous avions eu les bons préparatifs et des personnes compétentes en charge, nous aurions probablement évité le verrouillage 1,” certainement “pas besoin de verrouillage 2 et 3.

«Étant donné que le plan était AWOL / désastre et que de terribles décisions ont tout retardé, le verrouillage 1 est devenu nécessaire.»