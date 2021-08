Les ministres rebelles du Pendjab cherchent à rencontrer Sonia Gandhi pour faire pression sur la demande de destitution d’Amarinder Singh

in

Les ministres rebelles chercheraient prochainement un rendez-vous avec la chef de l’AICC, Sonia Gandhi, et prévoient d’atteindre Delhi jeudi. (Express Photo)

Quatre ministres rebelles du Pendjab, qui ont appelé mercredi le responsable du Congrès de l’État, Harish Rawat à Dehradun, ont affirmé qu’ils avaient eu une réunion «très fructueuse» avec l’ancien et qu’ils l’avaient informé du «quid pro quo d’Amarinder Singh avec l’Akalis » et que le parti perdrait les élections s’il restait ministre en chef.

“Kuchch majboorian rahin hongi (Il doit avoir eu quelques compulsions)”, a cité une source dans l’Indian Express en réagissant à la déclaration de Rawat selon laquelle les élections de l’Assemblée du Pendjab de l’année prochaine se dérouleront sous la direction de CM Amarinder Singh.

Le rapport cite un chef proche du camp rebelle disant que les chefs du Congrès du Pendjab ont été informés par Rawat que « le changement de CM est en vue. C’est juste une question de temps”.

Les ministres rebelles – Tript Rajinder Singh Bajwa, Sukhbinder Singh Sarkaria, Sukhjinder Singh Randhawa et Charanjit Singh Channi – ainsi que plusieurs députés du Congrès chercheraient un rendez-vous avec la chef de l’AICC, Sonia Gandhi, et prévoient d’atteindre Delhi jeudi.

