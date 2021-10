Les ministres s’apprêtent à annoncer leur intention d’augmenter les factures de gaz au Royaume-Uni – « Lutter contre le prix élevé de l’électricité ! | Royaume-Uni | Nouvelles

Selon The Sun, les ministres annonceront leur intention d’augmenter les factures de gaz de 159 £ la semaine prochaine, malgré la hausse des coûts de l’énergie. Boris Johnson s’engage à Net Zero avant le sommet sur le climat COP26 du mois prochain et a également déclaré qu’il souhaitait que toute l’électricité britannique provienne de sources vertes d’ici 2035.

L’Agence internationale de l’énergie et le Comité sur le changement climatique ont suggéré que l’électricité nette zéro doit être atteinte d’ici 2035 pour que le gouvernement atteigne l’objectif plus large de zéro net d’ici 2050.

La stratégie du gouvernement pour le chauffage et la chaudière rendra l’électricité moins chère et le gaz plus cher au cours des 15 prochaines années.

La stratégie interdira l’installation de nouvelles chaudières à gaz après 2035, et à la place, les citoyens britanniques recevront entre 4 000 et 7 000 £ pour installer des pompes à chaleur électriques.

Dans le cadre de la stratégie, les entreprises et les ménages seront encouragés à passer à des approvisionnements énergétiques plus propres.

Une source de Whitehall a déclaré au Sun : « Alors que nous évoluons vers un monde où nous utilisons plus d’électricité pour chauffer nos maisons et recharger nos voitures, nous devons nous attaquer au prix artificiellement élevé de l’électricité.

« Au cours de la prochaine décennie, les ménages utiliseront plus d’électricité, mais la paieront moins cher.

« Et utilisez moins d’essence – mais payez plus pour cela. »

Boris Johnson a parlé au Times la semaine dernière du coût de l’électricité et de l’énergie verte.

LIRE LA SUITE: Boris Johnson a critiqué le plan « absurde » pour l’électricité verte

La quantité d’électricité britannique provenant de l’étranger a augmenté rapidement au cours de la dernière décennie, passant de seulement 1 % en 2010 à près de 12 % cette année.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré au Telegraph : « Le Royaume-Uni possède l’un des systèmes énergétiques les plus fiables au monde grâce à un mélange diversifié de technologies nucléaires, gazières et renouvelables.

« Environ 43 % de l’électricité britannique provenait d’énergies renouvelables l’année dernière. Le gaz, le pétrole et le charbon ont contribué à environ 40 pour cent. Le reste venait du nucléaire.