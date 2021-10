Les minutes de Juancho Hernangómez s’amélioreront-elles aux Boston Celtics ?

L’été de Juancho Hernangómez en NBA, il a été l’un des plus occupés de sa carrière, mais pas l’un des plus heureux. L’attaquant espagnol est passé de Des Timberwolves du Minnesota aux Celtics de Boston avec une étape intermédiaire dans les Memphis Grizzlies qui n’a pas duré longtemps. Trop de changements qui ont terminé le joueur dans une destination attrayante et excitante, mais avec un panorama qui ne lui profite pas du tout.

Beaucoup d’entre nous l’avaient prévenu depuis le transfert : l’arrivée de Juancho Hernangómez chez les Boston Celtics n’était pas du tout positive. Il a rejoint les rangs d’une équipe avec deux superstars clairement différenciées sur la liste et agissant toutes deux dans la même position que l’Espagnol.

Jaylen Brown et Jayson Tatum Ce sont deux des meilleurs joueurs de toute la NBA, mais cela ne s’arrête pas là. En plus des deux stars des Celtics à cette place 3-4, des joueurs comme Jabari Parker ou Grant Williams ils ont été appelés à ajouter de nombreuses minutes dans la rotation.

La conclusion?

Que Juancho Hernangómez ne soit pas appelé à jouer beaucoup de minutes dans ces Boston Celtics, ni à jouer un rôle important dans la rotation d’Ime Udoka. Lors des premiers matchs de la franchise Massachusets, l’attaquant espagnol a ajouté 8 minutes réparties entre deux matchs. Dans les 3 autres disputés par l’équipe verte, il n’a même pas pu sauter au sol.

Dans cette maigre participation, il a réussi à ajouter 6 points et 4 rebonds, et continue de montrer qu’il est un joueur plus que rentable lorsqu’il s’agit de tirer parti des tirs à 3 points, pénétrant à la recherche de la jante ou dans la défense périmétrique. . Mais il devra partir si la situation ne change pas car cela pourrait être l’une des années les plus difficiles pour le joueur depuis qu’il a débarqué dans la meilleure ligue de basket de la planète.