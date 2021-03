Les Mirandés ne peuvent plus reporter d’autres parties

29 mars 2021 à 15:09 CEST

La décision du Comité de la Compétition de reporter ce lundi les Mirandés – Tenerife prévu mercredi prochain signifie que l’équipe de Burgos a déjà couvert les deux reports prévus dans le règlement pour cette saison 2020-2021 en cas de COVID.

C’était d’abord la rencontre de samedi à Vallecas et maintenant après-demain dans leur propre stade contre l’équipe de Tenerife.

La règle précise que «le nombre de reports pour les clubs de première division pour les causes susmentionnées sera d’un match et de deux matchs pour les équipes de deuxième division». Ces causes sont celles dérivées du COVID en raison de l’impossibilité de rejoindre treize joueurs, de pouvoir se déplacer ou en raison de la fermeture des installations. Report qui ne peut être demandé à partir de la 30e journée en premier et 34 en deuxième.

Cela signifie que les Mirandés ont déjà rempli leur quota de demandes. Et selon le règlement de la catégorie, «une fois dépassée la limite des matches pouvant être suspendus ou lorsqu’ils se déroulent dans les derniers jours, l’équipe qui est en mesure de jouer le match sera considérée comme la gagnante (3-0 ). Et si les deux équipes ne sont pas en mesure de jouer le match à cause du COVID, le match sera considéré comme perdu pour les deux & rdquor ;.

Ainsi, Mirandés a déjà atteint ce quota et risque de perdre le prochain match s’il ne récupère pas.