Les mises à jour de Google et Samsung font honte au reste du monde Android

Le 15 novembre 2021, Samsung a commencé à déployer la version stable de One UI 4, basée sur Android 12. C’est l’une des mises à jour les plus rapides de Samsung vers une nouvelle version Android. Il bat certainement le déploiement d’Android 11 sur la série Galaxy S20, qui a commencé le 2 décembre 2020.

À terme, One UI 4 arrivera sur tous les principaux téléphones Samsung lancés en 2021 et 2020, y compris les téléphones Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy A et Galaxy Z. Les tablettes de ces années verront également la mise à jour. D’après nos estimations, cela fait plus de 40 appareils.

Pendant ce temps, la série Google Pixel a obtenu Android 12 le 19 octobre. C’était un peu plus tard que prévu, mais toujours bien en avance sur à peu près tout le monde.

Malheureusement, la plupart des autres OEM Android ont du mal à tenir la promesse de base de deux ans des mises à niveau Android. Même lorsqu’ils tiennent cette promesse, les mises à jour arrivent incroyablement tard. Certains grands contrevenants récemment pour le déploiement d’Android 11 sont Asus (la version américaine du ROG Phone 3 2020 a pris plus de 10 mois) et Motorola (le produit phare 2020 Edge a pris 6 mois). Cela ne veut rien dire sur l’expédition de correctifs de sécurité mensuels, qui peuvent être un sac à main pour tous les fabricants en termes de rapidité et de cadence.

Avec la récente extension de Google de son calendrier de mise à jour et Samsung le faisant sortir du parc encore et encore, les autres OEM Android devraient être avertis. S’ils ne le sont pas, ils seront laissés pour compte.

Mises à jour Google et Samsung : les leaders du peloton

Si vous connaissez les politiques de mise à jour des différents OEM Android, vous saurez que la dernière politique de Google est de trois ans de mises à niveau et cinq ans de correctifs de sécurité. Cela signifie que le produit phare 2021 de la société – le Google Pixel 6 – verra Android 13 en 2022, Android 14 en 2023 et Android 15 en 2024. De fin 2024 à fin 2026, il ne verra que des correctifs de sécurité, puis il atteindra le statut de fin de vie. Notamment, cela ne concerne que la série Pixel 6 – la plupart des téléphones Pixel, y compris le Pixel 5a de cette année, offrent trois ans de mises à niveau et quatre ans de mises à jour de sécurité.

Samsung a défini sa propre politique en 2020. Il propose trois mises à niveau Android majeures et quatre ans de correctifs de sécurité pour la majeure partie de sa gamme. C’est assez proche de celui de Google, bien que le tarif économique de Samsung reçoive parfois des mises à jour de sécurité trimestrielles ou semestrielles au lieu de correctifs mensuels.

Dans un sens, les deux sociétés ont continuellement essayé de se rapprocher. Pour le lancement du Pixel 2, Google a augmenté sa promesse de deux ans de mises à niveau et trois ans de correctifs à trois ans de mises à niveau et trois ans de correctifs. En 2020, Samsung a finalement augmenté son propre jeu pour les trois mises à niveau/quatre ans de correctifs susmentionnés. Maintenant, avec la série Pixel 6, Google a ajouté cette année supplémentaire de correctifs. À ce rythme, ce n’est qu’une question de temps avant que l’un d’eux n’augmente les mises à niveau à quatre ans.

Pour être juste, d’autres équipementiers augmentent également leurs promesses. OnePlus l’a fait récemment, en fixant un calendrier qui correspond à celui de Samsung, mais uniquement pour ses produits phares et ses produits de milieu de gamme haut de gamme. Oppo et Vivo ont fait des promesses similaires pour leurs téléphones phares des séries Find X et X, respectivement. Xiaomi a emboîté le pas, mais uniquement pour certains téléphones, à commencer par la série Xiaomi 11T.

En d’autres termes, Google et Samsung sont en tête du peloton tandis que d’autres OEM tentent de suivre, avec plus ou moins de succès. Google et Samsung ont encore beaucoup de place pour l’amélioration, cependant.

Google devrait être un leader plus définitif

Tout le monde sait que Google possède Android. La société a acheté le système d’exploitation en 2005. Google a lancé la série Pixel 11 ans plus tard, et jusqu’en 2021, la société ne s’est engagée qu’à trois mises à niveau Android et trois ans de correctifs de sécurité.

Compte tenu des avantages de Google par rapport à Samsung – un accès direct au système d’exploitation qu’il possède et une liste de téléphones beaucoup, beaucoup plus petite à prendre en charge – il est assez triste que Google n’ait pas une longueur d’avance sur Samsung ici. Nous en avons parlé dans le passé. Il ne semble pas y avoir de raison extérieure pour laquelle il ne peut pas égaler le degré de support d’Apple pour l’iPhone – surtout maintenant que son matériel de base est conçu par Google.

Google devrait mettre la barre plus haut, pas être au coude à coude avec Samsung.

Pour être juste envers Google, il est tout à fait possible que la société obtienne une promesse de cinq/cinq quelque part sur toute la ligne. Peut-être que le Pixel 7 viendra avec cinq ans de mises à niveau et de correctifs, et Google pourrait alors améliorer rétroactivement son engagement envers la série Pixel 6. C’est tout à fait possible. Il pourrait également proposer une parité de support entre sa série « Pixel a » et ses flagships. Pour le moment, cependant, l’engagement de Google n’est impressionnant que si vous ignorez à quel point il pourrait être meilleur.

Cela se résume aux mises à jour Samsung par rapport aux mises à jour Google

Malgré nos reproches à Google, il est clair que les autres OEM Android ne peuvent pas tenir tête au géant de la recherche et à Samsung.

En ce qui concerne la prise en charge d’Android et les mises à niveau rapides vers les nouvelles versions, c’est désormais une course à deux chevaux. OnePlus – qui était autrefois un leader pour les mises à jour cohérentes à long terme – n’a même pas de date fixée pour le déploiement d’Oxygen OS 12. Même alors, il semble qu’Oxygen OS 12 ressemblera plus à Color OS 12 qu’à autre chose. En parlant de cela, Oppo fait un excellent travail en fournissant rapidement des mises à niveau Android, mais il ne s’engage toujours pas à apporter trois ans de mises à niveau à sa gamme. Xiaomi, Sony, Vivo, Realme, Asus, Motorola – ils ne parviennent pas tous à atteindre la barre que Samsung et Google ont fixée.

Tout OEM Android qui ne cherche pas à suivre Samsung et Google à cet égard ne fera qu’empirer avec le temps. Avec LG hors du jeu à partir de cette année et Huawei ayant du mal à rester à flot, le terrain de jeu se rétrécit. Google semble avoir un coup sur les mains avec la série Pixel 6 bien accueillie, et Samsung perd rarement beaucoup de parts de marché. D’autres OEM proposant des promesses de mise à jour avec plusieurs astérisques ne vont tout simplement pas le couper alors que de plus en plus de personnes conservent leur téléphone plus longtemps. De plus, l’argument selon lequel « seuls les fans se soucient des mises à jour » n’aura pas autant de poids si les équipes marketing de Samsung et de Google commencent à utiliser leurs engagements de mise à jour comme tactique de vente. Et pour ceux qui ne se soucient pas particulièrement des mises à jour de sécurité, eh bien… vous devriez.

L’essentiel ici est que si les mises à jour Android sont importantes pour vous, un téléphone Samsung ou Google est ce avec quoi vous êtes coincé pour le moment. Si d’autres entreprises veulent que vous leur donniez une chance, elles devront faire correspondre Samsung et Google. Je garantis à tous ceux qui ne le regretteront pas plus tard.

