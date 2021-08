Les mises à jour de Gotham Knights et Suicide Squad dévoilées pour DC FanDome en octobre

Cela fait une minute chaude que nous n’avons rien entendu de substantiel à propos de WB Games Montréal Chevaliers de Gotham, qui a été reporté à l’année prochaine, et Rocksteady’s Suicide Squad : Tuez la Ligue des Justiciers, mais tout cela pourrait être sur le point de changer car l’événement DC FanDome taquine les deux jeux apparaîtra au salon d’octobre.

En avril, nous avons vu Warner annoncer qu’il organiserait un autre événement DC FanDome le 16 octobre cette année.

Au cas où vous l’auriez manqué l’année dernière, le DC FanDome est l’événement virtuel mondial gratuit de DC proposant une diffusion en direct sur le Web et des activités qui diffusent des informations sur les films, jeux, émissions, bandes dessinées et plus encore de la marque. Une nouvelle bande-annonce de l’événement sur la page Web de DC Fandome présente à la fois Gotham Knights et Suicide Squad: Kill the Justice League, alors attendez-vous à une bande-annonce, des mises à jour et peut-être même un gameplay de l’événement.

La bande-annonce semble également suggérer que nous aurons également une nouvelle Batgirl dans Gotham Knights.

Nous attendons depuis longtemps une mise à jour sur les deux jeux: Gotham Knights devait initialement sortir cette année, mais arrivera maintenant à la place en 2022 (selon une annonce de retard de mars).

Gotham Knights ne se déroule pas dans l’Arkhamverse, n’est pas un jeu en tant que service et son combat a été «entièrement repensé» pour s’adapter à la coopération.

Le jeu met en vedette Robin, Batgirl, Nightwing et Red Hood et vous fera combattre le méchant Court of Owls alors que Batman semble manquer au combat. Le titre à venir peut être joué en solo ou en coopération à deux joueurs, et devrait sortir sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X.

Suicide Squad: Kill The Justice League de Rocksteady est une continuation de l’univers Arkham du studio, mettant une version unique de Suicide Squad sous les feux de la rampe dans ce monde. Le jeu de tir à la troisième personne d’action-aventure peut être joué en solo ou avec jusqu’à quatre joueurs en coopération en ligne. Il arrive sur PC, PS5 et Xbox Series X et n’a actuellement aucune fenêtre de lancement – ​​et encore moins une date de lancement.