Les mises à jour de Microsoft Windows Server subissent un changement important

Microsoft a révélé de grands changements dans la prochaine version de Windows Server 2022 concernant la façon dont le service est mis à jour.

Microsoft utilisera la version pour supprimer les mises à jour semestrielles du canal et basculer le produit vers le canal de maintenance à long terme (LTSC).

“Ce [LTSC] channel fournit aux systèmes une option de maintenance longue durée et une stabilité fonctionnelle, et peut être installé avec les options d’installation Server Core ou Server with Desktop Experience », explique Microsoft.

Les utilisateurs de LTSC sont pris en charge pendant une décennie avec cinq ans de support standard et cinq autres de support étendu.

Pas de nouvelles fonctionnalités

Pour expliquer davantage cette décision, Microsoft a déclaré que le canal semestriel dans les versions précédentes de Windows Server se concentrait sur les conteneurs et les microservices, et se terminera avec la version 20H2 de Windows Server, qui a été publiée en octobre 2020.

ZDNet suggère que les mises à jour de canal semestrielles ont été conçues pour les clients qui souhaitent essayer les dernières innovations pour Windows Server. En revanche, le LTSC selon Microsoft ne reçoit que des mises à jour de sécurité et non liées à la sécurité, et non de nouvelles fonctionnalités et fonctionnalités.

Une fois la cadence LTSC mise en place, une nouvelle version majeure de Windows Server sortira tous les deux ou trois ans, assure Microsoft.

Incidemment, plus tôt cette année, Microsoft a réduit la période de support de la version Windows 10 Enterprise en réduisant de moitié le LTSC pour les versions à cinq ans.