Les mises à jour d’OxygenOS 12 sont de retour pour les OnePlus 9 et 9 Pro, mais tout n’est pas corrigé

Nous étions tous prêts à féliciter OnePlus pour avoir sorti sa première version stable d’Android 12 sur son premier ensemble de téléphones avant la fin de l’année – jusqu’à ce qu’il s’avère que cette mise à jour n’était pas si stable après tout. La société a retiré son OTA OxygenOS 12 la semaine dernière après avoir découvert une tonne de bugs et de fonctionnalités cassées, mais l’attente de son retour se termine aujourd’hui. Une nouvelle version pour les OnePlus 9 et 9 Pro fait à nouveau son chemin vers les utilisateurs du monde entier.

Selon l’annonce de la société sur ses forums, cette version se concentre sur la résolution des plus gros problèmes rencontrés par les clients la semaine dernière, notamment l’impossibilité de se connecter aux données mobiles, les notifications cachées et les problèmes d’affichage du téléphone. Étant donné que ces trois points sont essentiels à une utilisation quotidienne, il n’est pas étonnant que OnePlus ait commencé avec les problèmes les plus importants affectant les utilisateurs.

Cela dit, cette version ne résoudra pas tout du jour au lendemain. Les bogues de remplissage automatique dans Chrome et les restrictions de caméra auxiliaire avec GCam sont toujours présents dans cette dernière OTA, bien que OnePlus envisage de les corriger conformément à son « plan de mise à jour de suivi ». Bien sûr, aucun de ces problèmes n’est aussi vital que ce qui a été traité dans le patch d’aujourd’hui. Cependant, avec combien la société a bâclé son déploiement initial, il est frustrant de voir des problèmes persistants qui affectent directement les propriétaires, même si une autre mise à jour parvient à atterrir avant les vacances.

Les notes de mise à jour d’aujourd’hui mentionnent également une amélioration du déverrouillage des empreintes digitales et de la durée de vie de la batterie, ainsi qu’un temps de démarrage plus rapide pour l’application de l’appareil photo. Consultez le journal des modifications complet ci-dessous.

Journal des modifications

Système

Amélioration de la fluidité du déverrouillage des empreintes digitales Optimisation de la consommation d’énergie du système pour prolonger la durée de vie de la batterie Correction du problème de déchirure de l’écran lors du retour à l’écran d’accueil dans certains jeux Correction du problème selon lequel la barre de notification affichait une barre vide Mise à jour du correctif de sécurité Android vers 2021.12

Caméra

Amélioration de la vitesse de démarrage de l’application Amélioration de l’effet d’image de la caméra arrière

Réseau

Correction du problème qui ne parvenait pas à se connecter aux données mobiles dans certains scénarios

Si vous utilisez toujours OxygenOS 11, vous voudrez peut-être attendre une autre mise à jour sur la route. Même si cette version spécifique résout des problèmes assez importants, attendre une semaine ou deux pour s’assurer que tout est stable est une très bonne idée. Si vous êtes prêt à vivre à la limite – ou si vous êtes bloqué sur une version défectueuse d’OxygenOS 12 pendant une bonne partie d’une semaine – l’OTA se déploie lentement auprès d’un groupe sélectionné d’utilisateurs avant un lancement plus large dans les jours à venir.

