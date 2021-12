Les mises à jour du mode Franchise Madden 22 ne sont pas annulées, selon EA Sports

EA Sports a confirmé qu’il continuerait à mettre à jour et à prendre en charge le mode Franchise de Madden NFL 22 après que des rapports aient suggéré que le développeur ne publierait plus de mises à jour pour celui-ci. Dans une déclaration à IGN, un porte-parole d’EA Sports a déclaré que d’autres mises à jour seraient à venir dans le cadre de l’approche de service en direct de Madden NFL 22.

« Nous n’aimons pas commenter les rumeurs ou les spéculations; cependant, nous nous engageons à continuer d’améliorer la franchise dans le cadre de notre service en direct Madden NFL 22 et au-delà », a déclaré le porte-parole. « Cela inclut deux prochaines mises à jour de la franchise que nous livrerons dans Madden NFL 22. Nous aurons plus de détails sur les mises à jour au cours de la nouvelle année. »

Lecture en cours : examen vidéo de Madden NFL 22

Sports Gamers Online a récemment rapporté qu’EA Sports avait choisi d’annuler les nouvelles mises à jour du mode Franchise de Madden NFL 22. Le mode Franchise de Madden a été un problème particulier pour la série au fil des ans, les fans demandant des mises à jour plus importantes et plus robustes du mode et n’obtenant pas toujours ce qu’ils veulent.

La revue Madden NFL 22 de GameSpot a fait l’éloge du jeu, en partie, pour ses « nouveaux ajouts significatifs » au mode Franchise, y compris de nouvelles stratégies hebdomadaires. « Il n’y a pas deux jeux identiques, et Franchise parvient à trouver un point idéal où ce que vous faites en dehors du terrain a un impact gratifiant sur ce que vous faites dessus, au point où cela a fondamentalement changé la façon dont vous êtes censé aborder chacun match-up », a déclaré le critique Richard Wakeling.

