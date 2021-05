Les mises à jour ont donné à Lance Stroll un rythme de course plus rapide que Sebastian Vettel

Aston Martin a confirmé que les mises à jour aérodynamiques apportées à Portimao ont donné à Lance Stroll la voiture de course la plus puissante.

L’équipe est arrivée à Portimao armée d’un nouvel ensemble aérodynamique, mais les médias ont souligné que seule la voiture de Stroll en était équipée tandis que Vettel utilisait l’ancienne spécification.

Cependant, c’était simplement parce que l’équipe n’avait pas eu le temps de mettre à niveau les deux voitures à temps pour le Grand Prix du Portugal.

«Comme c’est toujours le cas avec les mises à jour aérodynamiques, il s’agissait d’ajouter une force d’appui efficace, c’est-à-dire une adhérence supplémentaire avec un minimum de traînée supplémentaire», a déclaré le directeur de l’ingénierie des performances de l’équipe, Tom McCullough, au site Web d’Aston Martin.

«Nous n’avons apporté qu’une seule série de mises à jour aérodynamiques à Portimao et elles ont été installées sur la voiture de Lance. Idéalement, vous voulez toujours pouvoir mettre à jour les voitures de vos deux conducteurs simultanément, mais ce n’est pas toujours possible.

«Les mises à jour Aero prennent du temps à inventer, à tester, à prouver et à fabriquer et sont réalisées en série et non en parallèle.

«Donc, parfois, vous trouvez que vous avez le temps de fabriquer un seul ensemble avant qu’il ne soit temps de transporter les voitures au prochain Grand Prix. Mais d’ici la course du week-end prochain à Barcelone, nous nous attendons à avoir fabriqué suffisamment de nouvelles pièces pour équiper les voitures des deux pilotes avec des mises à jour aérodynamiques.

Stroll a été éliminé en Q1 tandis que Vettel a fait le top 10 des tirs au but pour la pole au Portugal, mais McCullough a déclaré que les difficultés de Stroll «n’avaient rien à voir avec les améliorations aérodynamiques de sa voiture».

La course a confirmé cette théorie alors que Vettel abandonnait les points tandis que Stroll progressait dans l’ordre, franchissant la ligne P14 derrière son coéquipier Vettel.

“En course, Sebastian a glissé de sa place de grille P10 à une arrivée P13, tandis que Lance est passé de sa place de grille P17 à une arrivée P14”, a ajouté McCullough.

«Vous n’avez pas besoin d’être un mathématicien qualifié pour réaliser que leurs performances en course étaient donc des opposés arithmétiques et la raison en est que sans mises à jour aérodynamiques, Sebastian n’a pas pu garder une longueur d’avance sur trois voitures qui s’étaient qualifiées derrière lui tandis que, avec des mises à jour aérodynamiques, Lance a pu devancer trois voitures qui s’étaient qualifiées devant lui.

«Et l’analyse d’après-course que nous avons faite a dûment montré que Lance était capable d’accéder à un rythme de course plus rapide que Sebastian, le résultat des mises à jour aérodynamiques uniquement adaptées à sa voiture qu’il a utilisées à bon escient.

