Les mises à niveau d’Aston Martin ne peuvent pas mettre Sebastian Vettel en Q3

Sebastian Vettel a déclaré que le package de mise à niveau de son Aston Martin «faisait ce qu’il était censé faire» même s’il n’a pas réussi à atteindre la Q3 au Grand Prix d’Espagne.

Le week-end dernier au Portugal, Vettel a connu sa meilleure séance de qualification depuis son arrivée à Aston Martin alors qu’il partait 10e sur la grille avant de redescendre pour terminer 13e de la course, le laissant toujours sans point cette saison.

Mais même avec les mises à jour aérodynamiques que seul son coéquipier Lance Stroll a eu la dernière fois, l’ancien quadruple champion du monde n’a pas pu se qualifier pour le top 10 des tirs au but sur le Circuit de Catalunya-Barcelone et s’alignera 13e. .

Pour être honnête, cependant, l’Allemand n’était qu’à un peu plus d’un dixième de seconde de Q3 et c’était une question de millièmes pour Stroll, qui part 11e.

Interrogé sur ce qu’il attendait des qualifications, Vettel a déclaré: «Je pense que la position est difficile à projeter. C’était très serré. J’aurais aimé être un peu mieux mais il ne manquait pas grand-chose.

Concernant le package de mise à jour, il a ajouté: «Il fait ce qu’il est censé faire, donc ça marche.

«Comme nous l’avons vu, c’est très proche et chaque week-end est un peu différent. Malheureusement, nous n’étions pas tout à fait là ce week-end pour entrer en Q3, mais voyons ce que nous pouvons obtenir demain. »

Sur la radio de l’équipe sur ses genoux, Stroll semblait satisfait d’avoir donné tout ce qu’il avait en Q2 pour se retirer terriblement, mais il a le droit d’avoir l’espoir de répéter ses points marqués à Bahreïn (10e) et Imola (huitième). ).

«Un peu frustré de ne rater la Q3 que de quelques centièmes ou millièmes, peu importe ce que c’était», a déclaré le Canadien. «Encore du travail à faire. En regardant nos concurrents, quand ils veulent accélérer le rythme, ils l’ont et nous avons encore un peu de travail à faire à cet égard.

«À Portimao, nous avons eu un mauvais samedi, mais en général, nous avons tourné autour de ces mêmes positions en qualifications pour les premières courses – 10e dans les deux premières courses et aujourd’hui juste en dehors de la Q3.

«C’est là que nous en sommes, mais demain est une longue course et la surchauffe des pneus arrière sera un problème. Je suis sûr que cela jouera un grand rôle dans la stratégie.

«Il est important ici de prendre un bon départ. C’est une longue descente jusqu’au virage 1 et à partir de là, c’est à peu près une course en position piste, donc nous pouvons toujours nous concentrer sur une bonne course demain.

