Les mises à niveau de Windows 11 sont sur le point de devenir moins déroutantes

Windows 11 est disponible en version bêta publique dès maintenant. Vous pouvez l’installer sur votre machine et tester la refonte et les nouvelles fonctionnalités. Il y a cependant une énorme mise en garde. Tous les ordinateurs Windows 10 ne peuvent pas exécuter Windows 11. C’est toute une controverse que Microsoft a provoquée lorsqu’il a dévoilé les exigences matérielles de Windows 11 il y a quelques semaines. Certaines personnes ont découvert que même les machines les plus récentes échouent au test de mise à niveau logicielle créé par Microsoft. Nous avons rapidement appris qu’il existe un type particulier de puce que les PC Windows 10 doivent avoir activés pour exécuter Windows 11. C’est ce qu’on appelle le TPM (Trusted Platform Module), sans lequel Microsoft ne vous laissera pas passer à Windows 11. La bonne nouvelle est que les problèmes de TPM ont une solution simple et que vous n’aurez peut-être rien à faire pour l’appliquer.

Meilleure offre du jour Echo Dot d’Amazon s’envole des étagères à seulement 35 $! Prix ​​: Acheter maintenant . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Pourquoi ai-je besoin du TPM pour Windows 11 ?

Comme nous l’avons déjà expliqué, l’une des fonctionnalités clés sur lesquelles Microsoft s’est concentré pour Windows 11 était la sécurité. C’est pourquoi vous avez besoin de la puce TPM 2.0. Le TPM exécute des processus matériels liés au chiffrement. Il protège également l’appareil contre les attaques et sécurise le processus de démarrage.

Votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable dispose probablement du TPM, mais il se peut qu’il ne soit pas activé. Vous devrez activer la fonctionnalité TPM sur votre appareil afin qu’il puisse passer la vérification de la configuration matérielle requise de Windows 11. Microsoft a déjà confirmé que vous ne pouvez pas contourner ses restrictions. Vous ne pouvez pas installer le nouveau système d’exploitation tant que votre PC n’a pas réussi le test de vérification de l’état de santé.

L’activation du TPM sur un PC est relativement simple. Vous devrez aller dans le BIOS pour le faire. Il pourrait être sous un nom étrange, comme Intel PTT ou AMD PSP fTPM. Ou vous pouvez simplement attendre les mises à jour automatiques.

Asus active le TPM sur les cartes mères prises en charge

Les propriétaires d’ordinateurs qui utilisent les cartes mères Asus ont de la chance, car la société a publié des mises à jour du BIOS avec prise en charge automatique du TPM. La mise à jour s’applique à divers chipsets, rapporte The Verge. Cela inclut les ordinateurs fonctionnant sur des processeurs Intel Kaby Lake à partir de 2017. Ce n’est pas seulement Intel, car les mises à jour prennent également en charge les systèmes AMD.

Les mises à jour activeront le TPM sur votre machine, vous n’aurez donc rien d’autre à faire. En supposant que le problème bloquait votre mise à niveau vers Windows 11, vous devriez pouvoir exécuter le système d’exploitation une fois la mise à jour du BIOS installée. Encore une fois, vous devrez toujours passer l’application PC Health Check de Microsoft après la mise à jour du BIOS. Si vous obtenez toujours des messages d’erreur, différents problèmes matériels peuvent vous freiner.

Vous pouvez tout savoir sur les cartes mères Asus prises en charge sur ce lien. Comme auparavant, vous n’aurez qu’à rechercher le TPM et l’activer vous-même – c’est en fait assez simple. Si votre ordinateur fonctionne sur une carte mère différente, mieux vaut vérifier auprès du fabricant si vous rencontrez des problèmes. Mais de nombreux fabricants de cartes mères ont déjà annoncé que leurs anciennes conceptions prennent en charge les exigences TPM de Windows 11.

Meilleure offre du jour Fire TV Stick 4K vient de bénéficier d’une rare réduction de 20 % – ne manquez pas cette occasion ! Prix ​​: Acheter maintenant . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission