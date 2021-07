Les mises à niveau du Cyberdeck Ascent | Comment déverrouiller les portes et les coffres ICE

Le piratage peut être aussi simple que d’appuyer sur un bouton L’ascension, mais vous aurez besoin du meilleur cyberdeck matériel pour casser l’ICE protégeant certains des butins les plus désirables du jeu.

Tout au long de votre aventure à travers l’arcologie de Veles, vous rencontrerez des portes et des coffres verrouillés avec une cote ICE de 1 à 3.

La force de votre cyberdeck détermine votre capacité à contourner cette sécurité numérique et à réclamer les cadeaux scintillants qui vous attendent de l’autre côté.

La collecte de toutes les mises à niveau du cyberdeck tout au long de The Ascent ouvre non seulement le bon type de portes, mais vous permet également de pirater des distributeurs automatiques pour une guérison gratuite sans vous séparer de vos Ucreds durement gagnés.

Voici où rechercher chaque mise à niveau Cyberdeck dans The Ascent.

The Ascent Comment ouvrir les portes et les coffres ICE

Au fur et à mesure que vous vous dirigez vers le sommet de The Ascent, des retraits plus curieux rencontreront des portes et des coffres verrouillés qui nécessitent un certain niveau de capacité de rupture de glace pour s’ouvrir.

Il existe 3 niveaux d’ICE, et comme les niveaux supérieurs commencent à apparaître à travers Veles, le moyen de l’ouvrir est généralement à proximité. Par exemple, si vous rencontrez un coffre ICE de niveau 3, la mise à niveau équivalente du cyberdeck se fera probablement dans une zone adjacente de la ville.

Une fois que vous avez acquis une mise à niveau de cyberdeck, elle est automatiquement équipée et vous pouvez afficher vos capacités de piratage actuelles dans le menu du personnage.

Avec le bon niveau de dégagement ICE, il vous suffit d’appuyer sur “C” ou sur le bouton de piratage de votre contrôleur pour ouvrir la porte ou le coffre.

Les emplacements de mise à niveau du Cyberdeck Ascent

Un cyberdeck entièrement équipé n’est pas quelque chose que vous pouvez collecter de manière préventive dès le début de The Ascent. Au fur et à mesure que vous gravissez les échelons et visitez de nouveaux quartiers de la ville, vous trouverez de nouvelles améliorations dans les coins et recoins presque partout.

Restez à l’affût tout au long du jeu, et au moment où vous commencerez à vous approcher de la fin du jeu, vous pourrez ouvrir les portes et les coffres ICE niveau 3, sans problème.

Mise à niveau du Cyberdeck du cluster 13

La première mise à niveau du cyberdeck se trouve dans le coin nord-ouest du cluster 13, au bout de la ruelle à côté du magasin d’armures.

Vous pouvez y accéder dès que vous trouvez la zone.

Mise à niveau du Cyberdeck No Man’s Land

Peu de temps après la dernière mise à niveau, vous pouvez trouver la suivante dans la zone du No Man’s Land.

C’est au nord du cluster 13, après avoir traversé les toits et la gratitude.

Mise à niveau du Cyberdeck de Coder’s Cove

Vous ne devriez pas manquer celui-ci. Coder’s Cove est une zone d’histoire obligatoire après avoir visité le quartier Black Lake Towers de la ville.

La mise à niveau est dans la pièce à côté de votre objectif.

Mise à niveau Cyberdeck AG Data Vault

Il s’agit d’une autre zone d’histoire qui n’apparaît pas sur la carte principale.

Gardez un œil sur l’icône du coffre sur la carte après avoir traversé la zone DNexus pendant la mission de l’histoire : “Data_Miner”.

La mise à niveau du Cyberdeck Glut

Dans The Glut, qui fait partie du niveau Highstreet avec The Node, il y a un grand bâtiment abandonné avec une porte verte que vous passez en vous dirigeant vers d’autres zones.

Cela fait partie d’une quête secondaire où vous combattez un robot géant à l’intérieur de ce bâtiment, mais il y a aussi une mise à niveau du cyberdeck sur le bureau avant d’atteindre le robot.

Frayez-vous un chemin depuis la porte à l’extérieur du bâtiment jusqu’à ce que vous atteigniez la mise à niveau.

Mise à niveau du Cyberdeck du Cosmodrome

Explorez la zone du cosmodrome et dans le coin nord-ouest, vous verrez 2 icônes de coffre l’une à côté de l’autre.

Pour y accéder, recherchez les portes de hangar marquées C6 ou C7.

Piratez-les, puis dirigez-vous vers les icônes de la poitrine.

L’une des icônes de coffre que vous trouvez est une mise à niveau du cyberdeck.

Surclassement du Cyberdeck de l’appartement de Lanier

C’est une autre mise à niveau assez incontournable que vous trouverez dans le bureau de la sécurité lorsque vous visitez l’appartement de Lanier.

Mise à niveau du Cyberdeck du laboratoire ExMat

Comme quelques mises à niveau avant celle-ci, l’ExMat Lab est un emplacement d’histoire qui n’apparaît pas sur la carte.

Lorsque vous visitez dans le cadre de la quête “Trace_Protocol”, recherchez-le sur le côté gauche du bâtiment.

Mise à niveau de Pinnacle Cyberdeck

Vous montrer davantage l’emplacement de la mise à niveau finale du cyberdeck serait une sorte de spoiler.

Mais lorsque vous visitez la zone Pinnacle de l’arcologie, faites un détour par votre objectif de quête principal vers la droite et vous trouverez la dernière mise à niveau au marqueur de carte ci-dessous.

