Les missions de l’histoire de Halo Infinite ne sont pas rejouables

Les missions de campagne dans Halo Infinite ne sont pas rejouables une fois que vous les avez terminées. Pas sur le même fichier de sauvegarde, en tout cas.

Étant donné que le mode campagne de Halo Infinite est un monde semi-ouvert, il n’est pas possible de rejouer les missions principales de l’histoire à moins d’ouvrir un tout nouveau fichier de sauvegarde. Les joueurs sont libres de revenir aux niveaux à tout moment pour explorer et compléter des objectifs secondaires, bien sûr. C’est juste que les missions de scénario ne se déclencheront pas. Polygon a expliqué à un porte-parole de Microsoft pourquoi c’est le cas.

« L’après-match vous donne la possibilité de continuer à explorer l’environnement plus large, mais pour des missions comme les deux premières, où vous n’êtes pas encore sur le ring, vous ne pouvez pas rejouer à partir du même fichier de sauvegarde », a déclaré Microsoft via Polygon. « Vous seriez en mesure d’obtenir tous les FOB, cibles et journaux audio restants, mais les missions de l’histoire principale ne se répéteraient pas. »

C’est dommage, car la relecture des missions fait partie de la série depuis Halo: Combat Evolved en 2001. Il faut également plusieurs heures pour atteindre certains des niveaux de Halo Infinite. Cela pourrait ne pas être un problème pour certains, car nous avons pensé que la campagne était absolument brillante.

Halo Infinite a également un petit problème où la campagne n’est pas jouable à partir du disque.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.