Les Mitchells Vs. Les machines: 10 références de films impressionnantes que vous avez peut-être manquées

Les SPOILERS sont en avance pour The Mitchells vs the Machines. Procéder avec prudence!

Cinéphiles, mon garçon, nous étions nourris de la sortie adorable de The Mitchells vs the Machines sur Netflix après la vente du film Sony Animation en streaming au début de cette année. Avoir un grand fan de cinéma comme personnage principal du film familial était un régal car cela a permis aux animateurs de saupoudrer toutes sortes de références tout au long de l’aventure du road trip devenue apocalypse de robot.

Bien sûr, Katie Mitchell d’Abbi Jacobson parle de Dawn of the Dead, Ghostbusters et Mad Max pendant le film, mais il y a des références plus subtiles tout au long de The Mitchells vs the Machines que vous n’avez peut-être pas capturées lors d’une première montre. Il est temps de les signaler!