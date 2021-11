Les mixes quotidiens de YouTube Music ont désormais une nouvelle façon de vous faire vibrer

YouTube Music propose une nouvelle façon de vous éviter de vous ennuyer avec l’ajout d’un nouveau filtre d’humeur à ses mix quotidiens personnalisés. La nouvelle ambiance « Energize » rejoint les quatre filtres existants de l’application de streaming musical pour les listes de lecture personnalisées organisées.

La nouvelle ambiance comprend des mélanges quotidiens personnalisés de divers genres et artistes qui correspondent à votre humeur, surtout si vous souhaitez écouter quelque chose d’enjoué (via 9to5Google). Il apparaît en haut de la page d’accueil de l’application, à côté des filtres d’humeur existants, qui incluent « Entraînement », « Relax », « Commuter » et « Focus ».

Google a lancé ces nouveaux mélanges personnalisés à la fin de l’année dernière, en s’inspirant de la fonction Daily Mix de Spotify et en proposant divers mélanges en fonction de vos préférences personnelles. Le filtre d’humeur Energize, comme les autres, dispose d’un carrousel « Mixed for you » directement sous la barre d’activité. Ce mix contient quatre playlists, dont la première est le « Supermix », suivie de trois autres mixes.

D’autres listes de lecture pour vous aider à démarrer sont disponibles sous ce carrousel, notamment « Pop bangers », « Hip-hop energy », « Rock and punk hymnes », « Latin bangers », « R&B bangers » et « Indie and alt anthems ». Ces playlists seront mises à jour régulièrement, comme d’habitude.

La mise à jour la plus récente étend vos options pour les listes de lecture organisées à écouter sur l’un des meilleurs services de streaming musical. YouTube Music a ajouté une fonctionnalité plus tôt cette année qui afficherait les listes de lecture associées au bas de chaque liste de lecture. Il s’agit d’un mélange de chansons générées par l’algorithme de Google et celles rendues publiques par d’autres utilisateurs ayant des goûts musicaux similaires aux vôtres.

La nouvelle ambiance est désormais disponible sur l’application YouTube Music pour la plupart des meilleurs téléphones Android et appareils iOS, à condition que vous ayez mis à jour l’application avec la dernière version.

