Les MLM pourraient avoir des problèmes avec la FTC avec un changement de règle d’opportunité commerciale

Disons que j’ai une entreprise qui vend des bananes, et je veux que vous vendiez des bananes aussi. Vraisemblablement, vous voudriez connaître quelques détails sur cette opportunité commerciale de banane, par exemple si j’ai déjà été poursuivi pour avoir menti au sujet de mon entreprise, si le montant d’argent que je dis que vous gagneriez est exact, et que se passe-t-il si, après vendant pendant un certain temps, vous voulez arrêter. Peut-être voudriez-vous prendre une semaine pour y réfléchir avant de vous inscrire.

Pour la plupart des opportunités d’affaires aux États-Unis, c’est la norme légale que je devrais suivre pour vous faire participer. Cependant, cela ne s’applique pas aux sociétés de marketing multiniveau (MLM). Ils sont exemptés, du moins pour le moment.

Il y a dix ans, la Federal Trade Commission (FTC) a mis en place la « règle de l’opportunité commerciale », qui décrit essentiellement un ensemble d’exigences pour les personnes essayant d’impliquer d’autres personnes dans une opportunité commerciale, comme un travail à domicile ( dont certains sont des arnaques). La règle dit que les personnes offrant de telles opportunités doivent fournir un soutien pour toute demande de revenu – si je vous dis que vous pouvez gagner 1 million de dollars par an dans mon entreprise de bananes, je dois le prouver. Ils doivent également divulguer s’ils ont été impliqués dans certaines actions en justice (telles que toute fraude impliquant une fraude) et les énumérer s’ils l’ont fait ; détailler leur politique de remboursement et d’annulation (s’ils en ont une) ; et fournissez une liste d’au moins 10 autres personnes qui ont souscrit, tous les sept jours avant que la personne qu’ils recrutent ne verse de l’argent ou ne signe quoi que ce soit.

De nombreuses personnes pensaient que les MLM devraient être inclus dans la règle de la FTC lorsqu’elle a été promulguée il y a une décennie, mais ils ont obtenu une exception à la suite d’un recul massif de l’industrie. « C’est le pouvoir de faire du lobbying pour vous », a déclaré Douglas Brooks, un avocat spécialisé dans les MLM.

Cela pourrait être sur le point de changer. La FTC a annoncé en juin qu’elle examinerait la règle des opportunités commerciales dans le cadre d’un calendrier d’examen révisé sur 10 ans – et il y a de l’espoir que, cette fois-ci, les MLM pourraient être enrôlés.

Plus tôt cette année, le commissaire de l’époque de la FTC, Rohit Chopra (qui a récemment été confirmé en tant que directeur du Consumer Financial Protection Bureau), a publié une déclaration exhortant à ce que les MLM et les plateformes d’économie de gig soient inclus dans la règle. Maintenant que Chopra est au CFPB, les autres commissaires – dont la présidente de la FTC Lina Khan, une protégée de Chopra, et Noah Phillips, un commissaire nommé par les républicains qui a critiqué les MLM dans le passé – devraient se pencher sur la question.

En dehors de la FTC, le sentiment anti-MLM a augmenté ces derniers temps, car les personnes impliquées se sont senties plus enhardies à dénoncer les pièges du modèle commercial et des projets médiatiques de grande envergure ont attiré l’attention sur le problème.

Les MLM sont certains de repousser leur inclusion. Un avocat à qui j’ai parlé, qui a demandé de ne pas divulguer son nom parce qu’il a des clients dans l’industrie, m’a dit que la règle serait « désastreuse » pour les MLM et probablement « décimerait » l’industrie. On ne sait pas si la FTC apporte réellement des modifications à la règle et le processus peut prendre des mois, voire des années. Mais c’est un début.

Les MLM ont fait pression pour sortir de la réglementation il y a une décennie. On ne sait pas s’ils auront autant de chance maintenant.

Pour revenir un peu en arrière, le marketing à plusieurs niveaux est un modèle commercial dans lequel les vendeurs tirent des bénéfices de deux manières : en vendant un produit ou un service et en recrutant d’autres personnes pour vendre ce produit ou service. Généralement, ce dernier est plus lucratif que le premier.

C’est une grosse industrie. La Direct Selling Association (DSA), un groupe commercial représentant les MLM, affirme qu’il valait 40 milliards de dollars en 2020 et englobe des millions de vendeurs. C’est aussi une question controversée : la grande, grande majorité des vendeurs gagnent peu, voire pas du tout, d’argent dans les MLM (ils perdent souvent de l’argent), et des consultants et des entreprises ont été surpris à plusieurs reprises à faire des déclarations trompeuses sur le potentiel de revenus et l’efficacité du produit. Les critiques disent que les MLM sont essentiellement des systèmes pyramidaux, où seules les personnes au sommet gagnent de l’argent, et le font en recrutant constamment de nouveaux membres. Les MLM rejettent cette caractérisation, mais à tout le moins, certains MLM ont eu des problèmes avec les régulateurs pour mauvais comportement, notamment Amway, AdvoCare et Herbalife.

Les MLM ne sont pas complètement déréglementés – la FTC et la Securities Exchange Commission, par exemple, ont un certain pouvoir sur eux. Mais il est difficile de ne pas se demander s’il pourrait y avoir plus de garde-fous, y compris avec quelque chose comme la règle des opportunités commerciales, à laquelle les MLM se sont farouchement opposés.

Proposée pour la première fois en 2006 et finalisée en 2011, la règle des opportunités commerciales vise à protéger les consommateurs contre les « opportunités commerciales fictives » en énonçant certaines exigences de base sur ce dont les recrues potentielles doivent être informées et à quel moment. Lorsque la règle a été proposée pour la première fois, l’industrie du MLM s’est mise en surchauffe pour essayer de s’assurer qu’elle ne s’appliquerait pas à eux. Comme The Verge l’a souligné en 2014, la DSA a obtenu plus de 17 000 personnes pour envoyer des lettres de commentaires à la FTC s’opposant à la règle alors en vigueur appliquée aux MLM. (Par comparaison, les critiques du MLM ont envoyé moins de 200 lettres.) Les MLM ont également augmenté les dépenses de lobbying et ont amené des dizaines de membres du Congrès à écrire à la FTC pour l’exhorter à laisser les MLM être.

« Ils ont juste inondé la FTC de choses disant essentiellement: » Si vous nous faites cela, cela détruira l’industrie « », a déclaré Brooks.

Les MLM ont réussi : la FTC a décidé qu’ils devraient être exemptés de la règle, déterminant qu’elle « aurait imposé des charges plus lourdes à l’industrie MLM que d’autres types de vendeurs d’opportunités d’affaires sans avantages compensatoires suffisants pour les consommateurs ». Un rapport du personnel de la FTC a déclaré que certains MLM se livrent à de mauvaises pratiques et sont des systèmes pyramidaux, mais cela serait mieux déterminé au cas par cas et le « dossier développé était insuffisant comme base pour élaborer des divulgations MLM qui aideraient efficacement les consommateurs prennent une décision éclairée sur les risques de rejoindre un MLM particulier.

En regardant comment fonctionnent les MLM, les critiques se sont demandé si la décision de la FTC était la bonne – et espèrent qu’ils décideront différemment maintenant. Il y a eu une surveillance accrue par le public sur les MLM ces dernières années, et les régulateurs ont continué à prendre connaissance de leurs pratiques. La FTC a envoyé des lettres d’avertissement aux MLM pendant la pandémie concernant leurs revenus et leurs revendications de produits (les entreprises et les vendeurs ont profité de la crise). Le régulateur est actuellement empêtré dans un procès contre Neora, qui vend des produits de soins de la peau et de bien-être, pour des allégations selon lesquelles il s’agit d’un système pyramidal.

Le public a également pris davantage en compte les MLM et le modèle commercial. Pendant longtemps, de nombreuses personnes impliquées dans des MLM et qui ont échoué (ce qui est le cas pour la plupart) n’en ont pas parlé – elles étaient gênées ou se sentaient coupables d’avoir également enlacé leurs amis et leur famille. D’anciens vendeurs et experts disent que la culture MLM est celle où les dirigeants rejettent entièrement la responsabilité de l’échec sur les épaules de l’individu. On dit aux vendeurs que si ça ne marche pas, c’est de leur faute et uniquement de leur faute. Mais il y a eu une explosion de croissance des communautés anti-MLM sur Internet, et il semble y avoir une plus grande prise de conscience des inconvénients que le modèle commercial entraîne.

En d’autres termes, la FTC ne sera pas seulement inondée de commentaires de la communauté pro-MLM cette fois-ci, elle sera également susceptible d’en entendre davantage de la part de la communauté anti-MLM.

« Je m’attendrais à ce qu’il y ait de nombreux commentaires, et je m’attendrais à ce que l’industrie du MLM rassemble ses troupes », a déclaré Bonnie Patten, directrice exécutive de Truth in Advertising, une organisation à but non lucratif de défense des consommateurs.

Le calendrier exact de la FTC ici n’est pas clair. Patten a déclaré qu’elle s’attend à ce que l’action commence en décembre, bien qu’elle reconnaisse que c’est un peu une « hypothèse éclairée ». Même dans ce cas, la route est encore longue, car la FTC devra solliciter les commentaires du public, envoyer des avis aux législateurs et pourrait organiser des arguments concernant les changements. « C’est un processus lent et laborieux », a déclaré Patten.

Maintenant que Chopra est au CFPB, il y a eu des doutes parmi les critiques du MLM quant à la façon dont les efforts visant à inclure les MLM dans la règle des opportunités commerciales se dérouleront à la FTC. Chopra était le commissaire qui avait explicitement mentionné l’inclusion des MLM dans le cadre de la règle, et maintenant, la FTC a quatre commissaires au lieu des cinq habituels, de sorte que les votes pourraient se résumer à deux contre deux. Pourtant, Patten a déclaré qu’elle était relativement optimiste. « Si nous nous concentrons sur le MLM, je pense à tous les problèmes de marketing trompeurs dans un jeu de cartes, le MLM est celui dont il semble que tous les commissaires conviennent qu’il s’agit d’un problème », a-t-elle déclaré.

La FTC a refusé de commenter la question, notant qu’elle ne parle généralement pas publiquement des processus d’élaboration de règles alors qu’ils sont en cours.

Les gens devraient savoir dans quoi ils s’embarquent avec les MLM

Lorsque vous regardez quelque chose comme le documentaire LuLaRoe ou écoutez un podcast comme The Dream, il est parfois difficile de ne pas atterrir au même endroit : comment diable cela peut-il être légal ? Ou à tout le moins, pourquoi ne fait-on pas plus pour surveiller les gens avant qu’ils ne soient aspirés ?

La plupart des gens ne gagnent pas d’argent ; beaucoup perdre de l’argent. Certaines entreprises publient des informations sur les bénéfices, mais elles sont généralement très difficiles à lire et à comprendre. Même s’il est relativement clair que huit consultants sur dix gagnent moins de 10 $ par mois, les recrues sont vendues sur l’espoir qu’elles feront partie des rares chanceuses à gagner 100 000 $.

De nombreux MLM ne savent pas vraiment où vont leurs produits une fois arrivés chez les vendeurs, qui sont souvent incités à acheter pour rester actifs dans l’entreprise et montrer leur engagement. (Leurs parrains, les personnes au-dessus d’eux, gagnent de l’argent lorsqu’ils achètent.) Que les vendeurs déchargent réellement ces lotions, huiles essentielles ou boucles d’oreilles à d’autres personnes, ou simplement les empilent dans leur garage, le siège social l’ignore souvent.

Inclure les MLM dans la règle des opportunités commerciales ne serait pas une panacée, mais à tout le moins, les experts disent que cela pourrait être un bon début. « Tout ce que cette règle aurait exigé, c’était des divulgations assez basiques et une période de réflexion de sept jours, et vous dites que cela va détruire l’industrie ? » Brooks, l’avocat MLM, a déclaré. « Que se passe t-il ici? Pourquoi serait-ce si destructeur ? »

Un exemple de formulaire de divulgation sur le site Web de la FTC ne semble pas si complexe. Pourtant, Brooks a déclaré qu’il s’attend à ce qu’il s’agisse d’un combat de « knock-down, drag-out » s’il apparaît à l’industrie que les MLM seront inclus dans la règle des opportunités commerciales. « Je ne doute pas qu’ils iront au Congrès et essaieront de faire adopter une loi qui prévaudra en quelque sorte cet effort », a-t-il déclaré. En effet, il existe un caucus de vente directe à Washington, DC, avec plus de trois douzaines de membres, républicains et démocrates.

Dans une déclaration à Vox, Joseph Mariano, président et chef de la direction de la DSA, a déclaré que l’organisation « attend avec impatience un engagement constructif avec la FTC sur toute éventuelle réglementation qui pourrait s’appliquer aux vendeurs directs ». Il a déclaré que la DSA « encourage depuis longtemps l’autoréglementation et la protection des consommateurs en complément d’une réglementation gouvernementale appropriée et raisonnable » et a souligné le code de déontologie de la DSA, que les entreprises membres et les vendeurs doivent respecter, et l’auto-réglementation de la DSA. conseil de régulation.

Brooks pense que les efforts visant à freiner l’activité MLM devraient aller plus loin que la règle des opportunités commerciales et d’autres outils actuellement dans la boîte à outils de la FTC. (Plus tôt cette année, la Cour suprême a limité une partie de la capacité de la FTC à demander un allégement monétaire, ce qui a suscité une partie de la conversation autour de la règle des opportunités commerciales.) À son avis, les régulateurs doivent avoir des lignes plus dures concernant ce que les MLM peuvent et peuvent ‘. t faire en premier lieu.

« La FTC devrait interdire certains types ou aspects des plans de rémunération MLM, car le vrai problème avec ces sociétés réside dans les plans de rémunération, c’est toute la structure de la chose », a déclaré Brooks. « Les gens finissent par dépenser des milliers et des dizaines de milliers de dollars en pensant qu’il s’agissait à l’origine d’un investissement de 50 $. »

Revenons donc à mon affaire de banane. À tout le moins, disent de nombreux experts, je devrais vous dire si les vendeurs de bananes sous moi gagnent 1 ou 1 million de dollars par mois. Si je vous promets que vous serez un milliardaire de la banane, je devrais avoir une preuve, et aussi vous dire s’il y a eu un procès pour fraude liée à la banane dans mon passé, et vous donner quelques jours pour décider si vous voulez participer les bananes – que je sois un MLM ou non.

La question la plus difficile – et celle que la FTC n’examine pas maintenant, mais devrait peut-être le faire – est de savoir si je devrais pouvoir vous faire participer au commerce de la banane si je sais que vous êtes presque sûr d’échouer. Si 99 vendeurs sur 100 sont en faillite, à quel point puis-je vous vendre le rêve de 1 sur 100 d’être un milliardaire de bananes ? C’est une question pour un autre jour.