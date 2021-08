Les MNT sont-elles un bon pari dans le scénario actuel ? Trouver

Avec des taux d’intérêt à la baisse dans un scénario post-Covid avec des liquidités abondantes, il peut être intéressant de verrouiller le haut rendement de près de 10 %, disponible avec les NCD.

Que sont les MNT : Les débentures non convertibles (NCD) sont un instrument financier utilisé par les entreprises pour lever des capitaux à long terme par le biais d’une émission publique. Les NCD ont une date d’échéance fixe et les investisseurs reçoivent un taux d’intérêt fixe. Certaines débentures peuvent être converties en actions après un certain moment à la discrétion du propriétaire. Cependant, cela n’est pas possible dans le cas des MNT. C’est pourquoi ils sont connus comme non convertibles.

Il existe deux types de MNT : Les MNT sécurisées qui sont adossées aux actifs de l’entreprise, ce qui signifie que si l’entreprise ne paie pas, les investisseurs peuvent réclamer le paiement par voie de liquidation des actifs.

D’un autre côté, les NCD non sécurisées ne sont pas adossées aux actifs de l’entreprise et sont donc plus risquées que les NCD sécurisées. L’investissement dans un instrument de dette comme un NCD offre des rendements corrigés de l’inflation élevés par rapport aux investissements de dette traditionnels et constitue donc un bon ajout au portefeuille d’un investisseur en fonction de son appétit pour le risque.

Les MNT sont-elles un bon pari ?

Avec un taux de coupon de près de 10 % par an, une émission de NCD se compare à d’autres produits de dette. Dans le paysage actuel, le taux d’intérêt sur un dépôt à terme auprès d’une banque nationalisée comme la SBI atteint environ 5,4% tandis que les fonds liquides offrent entre 2,8% et 3%. De plus, le taux du coupon NCD est beaucoup plus élevé que les titres d’État à 10 ans qui offrent actuellement 6%. Avec des taux d’intérêt à la baisse dans un scénario post-Covid avec des liquidités abondantes, il peut être intéressant de verrouiller le haut rendement de près de 10 %, disponible avec les NCD.

Quelles sont les MNT proposées actuellement ?

Il y a actuellement deux émissions NCD ouvertes, l’une par Muthoottu Mini et l’autre par Edelweiss Financial Services. Voici un rapide aperçu de leur empilement :

Comment choisir ?

Taux du coupon: Considérons une entreprise avec un taux de coupon plus élevé, c’est-à-dire le taux d’intérêt offert par l’émetteur. Par exemple, la 15e émission NCD de Muthoottu Mini Financers Ltd offre un rendement annualisé effectif allant jusqu’à 10,22 % par an au rachat pour les NCD sécurisées et 10,41 % pa pour les NCD non sécurisées. Il a une taille d’émission de base de Rs 125 crore, avec une option pour conserver un surabonnement jusqu’à Rs 125 crore, totalisant jusqu’à un total de Rs 250 crore.

Le NCD d’Edelweiss Financial Services (EFSL) offre également un rendement effectif allant jusqu’à 9,7%, ce qui est très lucratif compte tenu de la faible structure des taux d’intérêt de l’économie actuellement. L’émission NCD est de nature sécurisée, ce qui signifie que si l’entreprise est confrontée à une crise financière, les intérêts des investisseurs seront prioritaires et ils seront remboursés de leur montant principal ainsi que du taux d’intérêt applicable, le cas échéant. Cela réduit les risques de l’investissement par rapport aux MNT non garanties. Bien que le taux du coupon soit attractif, un investisseur existant d’EFSL ou de la société du groupe NCD aura droit à une rémunération supplémentaire de 0,2 pour cent par an.

Mandat: Les MNT ont généralement une échéance de 30, 60 ou 120 mois. Dans un environnement incertain, les investisseurs peuvent bénéficier de la trésorerie mensuelle en optant pour l’option intérêts mensuels. Edelweiss propose une option d’intérêt mensuel qui vous aide à obtenir des flux de trésorerie mensuels.

Risque de crédit (sécurité, nature de l’activité) : C’est la performance de crédit de l’entreprise. Investissez dans une NCD qui est sécurisée, ayant une cote de crédit plus élevée.

Le 15ème numéro de MNT de Muthoottu Mini est noté « CARE BBB+ » : Stable (Triple B Plus : Stable) par CARE Ratings Limited.

CRISIL a réaffirmé la note EFSL de AA- (négatif) sur la confiance des références en amélioration de l’entreprise. De plus, les MNT ont été notées A+ (négatif) par l’ICRA et AA (négative) par Acuite Ratings. Les notations signifient que ces MNT sont assorties d’un faible risque de crédit.

Si les notations des agences de notation traduisent les risques associés, cela peut être largement attribué à la faiblesse de l’environnement de crédit externe, en raison duquel les agences sont restées prudentes. Cependant, le caractère diversifié de l’activité ainsi que les mesures de renforcement prises par l’entreprise avec des niveaux de liquidité stables et un bilan solide devraient certainement mettre les investisseurs à l’aise.

Bilan de remboursement : Il faut vérifier les antécédents de remboursement de l’émetteur à la fois sur les intérêts et le principal.

Avec la fin de la deuxième vague de Covid-19, nous commençons à voir une reprise économique rapide. Cela peut fonctionner pour quelques NBFC bien gérés. Les investisseurs à la recherche de revenus réguliers et de taux d’intérêt élevés peuvent trouver ces offres un pari attrayant. Cependant, vous ne devriez investir qu’après avoir terminé votre travail de recherche ou après avoir parlé à votre conseiller financier, car les MNT sont plus risquées que les dépôts bancaires à terme et de nombreuses autres options d’investissement sûres.

