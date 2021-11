Les mobiles chinois les moins chers que vous pouvez acheter pendant le 11.11 | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Les meilleurs mobiles de Chine au meilleur prix grâce aux réductions et coupons que vous pouvez trouver sur AliExpress et AliExpress Plaza d’ici le 11.11.

Suivez les offres du 11.11 sur AliExpress. Vous pouvez obtenir des produits très bon marché, les plus curieux ou en général les meilleures remises. De plus, vous avez des coupons qui rendent les produits encore moins chers.

Ce sont quelques-uns des Les meilleurs mobiles que vous pouvez acheter pendant le 11.11 sur AliExpress auprès des fabricants chinois. Des marques haut de gamme du pays de l’Est qui se sont avérées bonnes et bon marché.

Des marques comme POCO, Xiaomi ou OnePlus elles sont les plus présentes parmi les offres 11.11. Parmi toutes les offres, nous voulons vous montrer quelques-uns des meilleurs mobiles, mais aussi les moins chers.

N’oubliez pas que vous avez des coupons de réduction pendant le 11.11 qui vous permettent de baisser le prix jusqu’à 43 euros sur les gros achats, bien que normalement vous puissiez attendre des remises d’environ 15 à 18 euros, ce qui n’est pas mal.

POCO X3 Pro

POCO X3 Pro sur AliExpress Plaza

Si vous recherchez un mobile en qui vous pouvez avoir confiance pendant longtemps et qui a fait ses preuves, ce POCO X3 Pro est une valeur sûre.

C’est un mobile avec un grand écran de 6,67 pouces à 120 Hz, avec un processeur Snapdragon 860, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage pour toutes vos photos et vidéos que vous pouvez imaginer. Il dispose également d’un appareil photo de 48 mégapixels.

Obtenez-le sur AliExpress Plaza avec la livraison gratuite depuis l’Espagne pour seulement 205 euros avec le coupon ESD1129.

OnePlus Nord 2

OnePlus Nord 2 sur AliExpress Plaza

OnePlus Nord 2, l’un des téléphones OnePlus les moins chers, est également en vente lors de ce 11.11 sur AliExpress Plaza, la livraison est donc totalement gratuite et depuis l’Espagne.

Un mobile pratiquement rond qui possède une connexion 5G, un écran AMOLED 90 Hz, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, ainsi qu’un appareil photo de 50 mégapixels. Dans cette revue complète, vous pouvez trouver toutes les informations dont vous avez besoin.

Maintenant, vous pouvez le prendre pour seulement 307 euros avec la livraison gratuite en appliquant le code SDOP50.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Xiaomi Redmi Note 10 Pro sur AliExpress Plaza

Un mobile Xiaomi puissant et pas cher à bon prix, c’est vrai Redmi Note 10 Pro. Ce mobile est disponible à la vente pendant le 11.11 d’AliExpress et a un rapport qualité/prix imbattable.

L’écran AMOLED de 6,67 pouces 120 Hz, un processeur Snapdragon 732G, l’appareil photo principal de 108 mégapixels ou la batterie de 5 020 mAh sont ses principales caractéristiques. De plus, c’est un mobile qui fonctionne très bien comme nous l’avons vu.

Son prix final est de 273,49 euros dans sa configuration de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Xiaomi 11 Lite 5G

Xiaomi 11 Lite 5G sur AliExpress Plaza

Xiaomi 11 Lite 5G Nouvelle édition C’est l’une des nouvelles les plus récentes de Xiaomi. Il possède un écran AMOLED de 6,55 pouces 90 Hz et un processeur Snapdragon 778G.

Un mobile très complet qui dispose d’un appareil photo de 64 mégapixels, d’un appareil photo selfie de 20 mégapixels, d’un écran AMOLED de 6,55 pouces ou encore d’une batterie de 4 520 mAh avec une charge rapide de 33 W.

Vous pouvez l’obtenir dès maintenant pour 276 euros grâce au coupon ESD1143 dans sa configuration de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Xiaomi Redmi 9C

Xiaomi Redmi 9C sur AliExpress Plaza

L’un des mobiles les moins chers que vous pouvez obtenir en ce moment sur AliExpress est celui-ci Redmi 9C. C’est un mobile low-cost très simple qui est parfait pour les personnes qui ne veulent pas l’utiliser pour bien plus que des appels et WhatsApp.

L’écran mesure 6,53 pouces, il dispose d’une grosse batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide. L’appareil photo principal est de 13 mégapixels et pour les selfies, il dispose d’un appareil photo de 5 mégapixels.

Utilisez le code ES9C20 de l’emporter pour seulement 72,19 euros dans sa configuration avec 3 Go de RAM et 64 Go de stockage.

