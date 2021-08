Les MOC améliorent les marges commerciales en maintenant les prix des carburants automobiles

En mars et mai 2020, la surtaxe et la taxe sur les carburants automobiles ont été augmentées cumulativement de 13 Rs par litre sur l’essence et de 16 Rs par litre sur le diesel, conduisant à des taux de carburant automobile record.

Ne pas réduire les tarifs de détail du carburant automobile, même avec la baisse des prix mondiaux du pétrole brut depuis la mi-juillet, a aidé les sociétés de commercialisation du pétrole (OMC) gérées par l’État à améliorer leurs marges de commercialisation à 3,2 Rs/litre et 4,6 Rs/litre pour l’essence et le diesel, respectivement, selon les analystes. a dit.

La marge commerciale sur l’essence était presque nulle le 20 juillet, et sur le diesel était de Rs 2,9/litre. Le prix à la pompe de l’essence à Delhi était de 101,49 Rs le litre mardi, tandis que le diesel se vendait à 88,92 Rs/litre.

Les prix de détail du carburant ont atteint des sommets historiques dans tout le pays le 17 juillet et sont restés inchangés jusqu’au 17 août. 18 août. Le brut mondial s’est corrigé des sommets de 75 $ le baril à la mi-juillet au niveau actuel de 70 $ le baril.

“Si le brut se stabilise au prix spot actuel, nos calculs impliquent une marge commerciale excédentaire d’environ 6,5 / litre sur le diesel et l’essence aux prix de vente actuels”, ont déclaré les analystes de Jefferies dans une note récente. Les OMC ont apparemment reporté les baisses des prix du carburant pour compenser les pertes subies entre fin février et mai, lorsqu’elles n’ont pas pu augmenter les prix conformément aux mouvements du brut, en raison des élections à l’Assemblée dans quatre États et de l’UT de Pondichéry.

La taxe du Centre (accise de base, surtaxe, agro-infrastructure et route/infrastructure) est actuellement de 31,80 Rs par litre pour le diesel et de 32,90 Rs par litre pour l’essence, tandis que la TVA de l’État de Delhi est de 23,50 Rs par litre sur l’essence et de 13,14 Rs par litre de diesel. En mars et mai 2020, la surtaxe et la taxe sur les carburants automobiles ont été augmentées cumulativement de 13 Rs par litre sur l’essence et de 16 Rs par litre sur le diesel, conduisant à des taux de carburant automobile record.

