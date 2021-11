Les modders repoussent le procès contre le Grand Theft Auto de Take-Two

Capture d’écran : Jeux Rockstar

Les avocats représentant les quatre défendeurs dans le procès pour violation du droit d’auteur de Take-Two Interactive Software contre un groupe de moddeurs de Grand Theft Auto ont récemment répondu à la plainte du conglomérat de jeux vidéo, niant catégoriquement plusieurs allégations d’actes répréhensibles. Ils soutiennent également que le travail de leurs clients constitue un usage loyal en vertu de la loi américaine sur le droit d’auteur.

Tout ce gâchis a commencé plus tôt en 2021 et s’est rapidement intensifié. Le 13 février, les développeurs actuellement poursuivis par Take-Two ont publié re3 et reVC, respectivement le code source inversé pour Grand Theft Auto III et Grand Theft Auto: Vice City. Le code cherchait à améliorer les problèmes persistants avec les jeux classiques et à donner aux autres moddeurs une base sur laquelle construire de nouvelles choses sympas, comme les ports Switch et PlayStation Vita.

Une semaine plus tard, Take-Two a adopté des retraits DMCA contre les référentiels re3 et reVC sur Github, auxquels la plate-forme de partage de code a presque immédiatement acquiescé. Les moddeurs ont émis leurs propres demandes reconventionnelles peu de temps après, arguant que les suppressions étaient une erreur, ce qui a permis aux deux projets d’être à nouveau mis en ligne pour téléchargement public. Take-Two a ensuite déposé une plainte contre les développeurs en septembre, arguant qu’elle lui devait plus de 300 000 $ de dommages et intérêts. Et maintenant, les défendeurs repoussent ces allégations.

« Toute plainte concernant la copie de matériel protégé par le droit d’auteur qui s’est produite, le cas échéant, a été entreprise pour permettre l’interopérabilité des logiciels et la correction des« bogues »», lit-on dans la défense affirmative chargée de jargon juridique, qui a été déposée le 12 novembre dans le district judiciaire de Californie du Nord. (h/t TorrentFreak). « De telles actions, comprenant l’ingénierie inverse, sont une utilisation transformatrice. »

Le document juridique indique ensuite que ni Take-Two ni le développeur de Grand Theft Auto, Rockstar Games, n’ont publié de correctifs ou de corrections de bugs pour les jeux originaux en question, vieux de plusieurs décennies, Grand Theft Auto III et Grand Theft Auto : Vice City, dans années. En fait, aucun des deux jeux n’est même achetable par des moyens légitimes après avoir été retiré à la fois du magasin de l’éditeur et de plates-formes tierces comme Steam pour soi-disant faire place aux éditions définitives très décriées publiées la semaine dernière.

« Sur information et croyance, toute plainte concernant la copie de matériel protégé par le droit d’auteur qui s’est produite, le cas échéant, n’a pas affecté le marché du logiciel faisant l’objet de la plainte », conclut la réponse. « Toute plainte concernant la copie de matériel protégé par le droit d’auteur qui a eu lieu, le cas échéant, n’a pas été entreprise à des fins lucratives ou commerciales. »

L’action de Take-Two contre ces développeurs, bien que merdique en soi, intervient à un moment où l’opinion de la communauté des joueurs sur l’entreprise est déjà à son plus bas. Le Grand Theft Auto « amélioré »: The Trilogy est un désastre total de bugs et de problèmes qui n’est qu’aggravé par le fait que vous ne pouvez même plus acheter les jeux originaux. Comme d’habitude, c’est aux moddeurs de résoudre les pires problèmes, mais avec la menace constante posée par Take-Two, il sera surprenant que quelqu’un veuille traiter les mêmes problèmes juridiques.