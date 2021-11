Les moddeurs ajoutent des zombies à ‘Red Dead Redemption 2’

Un duo de moddeurs passionnés a ajouté des zombies à Red Dead Redemption 2 sur PC, a rapporté PCGamesN mercredi.

Le mod Undead Nightmare II – Origins de Dick Hertz et Eki est un rappel évident du DLC Undead Nightmare original de Red Dead Redemption. Contrairement au premier jeu, Red Dead Redemption 2 n’a jamais eu d’extension zombie officielle de Rockstar Games. Alors Hertz et Eki ont voulu changer ça ! Si vous avez envie d’essaims de zombies errant dans le vieil ouest, ce mod devrait satisfaire vos désirs de morts-vivants.

Il n’y a pas de bande-annonce pour Undead Nightmare II – Origins, mais YouTuber Quarantine Gamer a fait une présentation du mod, que vous pouvez regarder ci-dessous.

L’ajout de mod modifie également le comportement des personnages PNJ dans Red Dead Redemption 2. Certains se réfugient sur les hauteurs, tandis que d’autres montent des magasins pour tenir les zombies à distance. Il y a aussi la lune de sang, qui tapisse les paysages de lumière rouge sang et de brouillard. Des trucs effrayants !

Si vous voulez essayer Undead Nightmare II – Origins, il est disponible gratuitement ici. Il y a des instructions d’installation sur cette page si vous avez besoin d’un coup de main pour régler le backend des choses.

La scène de modding de Red Dead Redemption 2 se développe lentement, d’autant plus que Rockstar Games n’a pas encore ajouté de contenu solo. Le studio travaille jusqu’aux genoux pour Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition et vraisemblablement Grand Theft Auto: San Andreas VR.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

