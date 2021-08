Les moddeurs ajoutent enfin la course murale à Apex Legends

Savez-vous quelle était la chose la plus cool à propos de Titanfall? Pilotage vif, des robots géants. Savez-vous quelle était la deuxième chose la plus cool ? Pouvoir courir le long des murs. Il a donc longtemps été très étrange qu’Apex Legends, un jeu se déroulant dans le même univers que Titanfall, ne vous ait permis de faire aucune de ces choses.

Officiellement, en tout cas. Grâce au travail des moddeurs, cependant, ils peuvent désormais pratiquement survoler les cartes, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo publiée par MokeySniper ci-dessous :

Regardez-les partir ! Apex Legends est bien tel quel, mais si vous pouviez le faire dedans, alors hoo boy, ce serait génial. Et ne laissez personne vous dire que cela “casserait le jeu” ou serait “complètement injuste”, car même si ce genre de chose ne serait évidemment pas génial sur les cartes actuelles, rien ne vous empêche de rêver d’un monde où les cartes d’Apex Legends ont été conçus avec cette capacité à l’esprit.

Malheureusement, les images capturées ci-dessus ne proviennent pas de quelque chose que vous pouvez simplement télécharger ou commencer à jouer; il a été tiré d’une “version modifiée d’Apex qui est complètement séparée du jeu principal”, une sans lobbies en ligne, et même MokeySniper en publiant le clip n’y serait pas lié car “puisqu’il n’est pas officiel ou approuvé par EA et Respawn …il existe un risque inconnu d’une éventuelle interdiction ».

Merci PC Gamer !

