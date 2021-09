Les moddeurs de Kickass Cyberpunk 2077 deviennent des développeurs de CD Projekt Red

Capture d’écran : CD Projekt Red

Si vous savez quelque chose sur Cyberpunk 2077, un jeu en monde ouvert sur la commission de crimes avec le néo-John Wick, vous savez qu’il a été lancé dans un état approximatif. Une grande partie de la durée de vie de huit mois du jeu a été définie davantage par des correctifs et des mises à jour qu’autre chose. Mais cette nouvelle pourrait aider : le développeur, CD Projekt Red, embauche des moddeurs de haut niveau de la communauté.

Depuis sa sortie en décembre dernier, Cyberpunk 2077 a reçu un support de mod intermittent du développeur, des ressources telles que des métadonnées et des vidages de fichiers TweakDB. Mais les outils les plus utiles sont venus de la communauté.

Les moddeurs qui rejoindront officiellement CDPR sont Traderain, Nightmarea, Blumster et rfuzzo. Ils sont surtout connus comme les personnes derrière WolvenKit, un outil open source qui permet aux moddeurs de modifier les plus grands succès de CD Projekt Red, Cyberpunk 2077 et The Witcher 3: Wild Hunt En termes de ressources de modding Cyberpunk, WolvenKit est l’étalon-or, vous permettant pour éditer n’importe quel fichier du jeu et, surtout, parcourir ces fichiers “sans décompresser les archives”.

“Nous travaillerons sur divers projets liés au backend Cyberpunk 2077 et à la prise en charge du modding du jeu”, a écrit Traderain dans une annonce sur Discord de la communauté de modding de Cyberpunk 2077 (via Reddit). “Nous sommes vraiment excités pour cela et nous espérons vraiment pouvoir aider à amener Cyberpunk 2077 au niveau supérieur!”

Traderain et Nightmarea, dont les vrais noms respectifs sont Hambalkó Bence et Köte Ákos, ont cofondé et exploitent actuellement Yigsoft, un studio de développement personnalisé basé à Budapest. Selon Bence, l’équipe de moddeurs rejoindra CDPR sous Yigsoft. Bence a déclaré à Kotaku par e-mail que la société resterait opérationnellement séparée et conserverait son siège social à Budapest.

“C’est un rêve de longue date pour nous de travailler pour le CDPR, c’est donc un rêve devenu réalité”, a déclaré Bence à Kotaku.

« Nous travaillons avec Yigsoft sur le développement des outils de modding Cyberpunk 2077. La communauté des moddeurs a toujours été très importante pour nous et nous sommes heureux de travailler avec eux côte à côte pour étendre davantage les outils disponibles pour les moddeurs », a déclaré un représentant de CD Projekt Red à Kotaku dans un communiqué.

Le passage de Yigsoft à la paie CDPR n’est pas le seul exemple d’un moddeur récupéré par une grande entreprise qui produit les jeux qu’il modifie. Plus tôt ce mois-ci, Stephanie Zachariadis, la scénariste en chef du ridiculement ambitieux Fallout: London – un prochain mod Fallout 4 “de la taille d’un DLC” qui vise à montrer à quoi ressemble Fallout de l’autre côté de l’étang – a été embauchée par Bethesda Game Studios. Elle rejoindra l’entreprise en tant que designer de quêtes associée.