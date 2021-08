Les moddeurs de Team Fortress 2 recréent une version avec de meilleurs graphismes dans la source 2

Comme un jeu annuel Call of Duty ou la mort éventuelle du soleil par la chaleur, la popularité de Team Fortress 2 sur PC est une vérité constante. Cependant, le jeu commence à vieillir, d’autant plus que des choses comme le lancer de rayons et les résolutions 4K deviennent plus courantes. Pour aider le jeu à éviter un peu plus longtemps la vieillesse, une équipe de moddeurs recréent le jeu dans le nouveau moteur Source 2 de Valve.

L’équipe de modding, Amper Software, est “une équipe passionnée qui aime Team Fortress 2”. L’équipe a commencé à jouer avec l’idée de recréer TF2 après qu’un autre jeu, s&box, a commencé à publier des outils pour le moteur. Bien qu’il ne soit pas clair si les joueurs pourront jouer à cette nouvelle version de TF2, l’équipe est déterminée à recréer “l’expérience Team Fortress 2 dans Source 2 en utilisant s&box, avec de nombreuses améliorations au jeu de base, ainsi qu’à créer un véritable nouvelle expérience unique de forteresse d’équipe.”

À cette fin, l’équipe de 23 bénévoles d’Amper Software a retravaillé chaque partie du jeu de tir en équipe classique, de son éclairage et ses ressources à son interface utilisateur. Jusqu’à présent, les résultats de l’équipe sont impressionnants, refaisant de nombreuses armes emblématiques du jeu avec des textures et un éclairage modernes. Il convient de noter en particulier les roquettes du soldat, qui éclairent désormais l’espace autour d’eux lorsqu’elles zooment vers l’impact.

Team Fortress 2 est actuellement en quelque sorte dans une renaissance. Bien que Valve n’ait fourni au jeu aucune mise à jour significative récemment, cela ne l’a pas empêché d’accumuler lentement une base de joueurs importante. En juin dernier, Team Fortress 2 comptait plus de 150 000 joueurs simultanés sur PC, bien qu’il ne soit pas clair combien de ces joueurs étaient en fait des bots.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.