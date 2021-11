Les moddeurs ont corrigé la pluie incroyablement laide de la trilogie GTA

Capture d’écran : Mods de la trilogie Rockstar / GTA

La trilogie GTA récemment «remasterisée» a l’une des pluies les plus laides que j’ai jamais vues, et quelques jours plus tard, les moddeurs l’ont corrigée. Vous ne marcherez plus dans les rues de Vice City la nuit, seulement pour être recouvert des égouttements du tireur de toile qui fuit de Spiderman. Enfin, vous pouvez vous libérer de cette pluie étrangement visqueuse.

Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition est très malade. Les jeux sont malades. Ils ont besoin de médecins. Heureusement pour eux, Rockstar a une communauté de modding assez dédiée, qui sont tous formés aux soins de traumatologie virtuels. Ces quelques braves, dont les plus grandes œuvres ont été anéanties par la sortie d’un gâchis trop cher et sous-financé, ont assumé la tâche gargantuesque de réparer ce spectacle de merde. Ils se sont lancés dans ce nouveau travail avec la rage exercée et épuisée d’une communauté habituée à se faire jeter les miettes par une entreprise devenue trop grosse pour faire faillite.

La pluie, qui a été rendue plus transparente dans environ une demi-douzaine de modules à la recherche de la goutte d’eau parfaite, n’est que le début de leur sombre quête. D’autres moddeurs tentent de restaurer les stations de radio emblématiques de la série, qui ont été complètement éviscérées par l’expiration des licences musicales. Les maillots des jeux, actuellement hantés par les textures fantomatiques des nombres morts, ont une armée fidèle de moddeurs ordonnés par le Vatican qui tentent des dizaines d’exorcismes numériques simultanés. Mais tout cela ne fait qu’effleurer la surface.

La pourriture est profonde. Tout, de la géométrie des personnages aux textures de construction, est inconfortablement faux. C’est comme si Rockstar avait trouvé un nouveau type de vallée étrange, mais au lieu d’être basé sur l’apparence des gens, ce nouveau type de vallée étrange inquiète nos souvenirs de villes virtuelles.

Malgré l’invention d’un nouveau type d’horreur en monde ouvert, Rockstar tente de résoudre certains de ces problèmes, allant jusqu’à désactiver son propre lanceur pendant quelques jours alors qu’il effectue une opération de suppression de fichiers d’urgence sur la version PC du jeu. Alors que les jeux étaient injouables pendant des jours, ils sont maintenant de retour et disponibles à l’achat.