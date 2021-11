Image : via Digital Foundry

Comme vous l’avez peut-être entendu, la pluie est incontrôlable dans Grand Theft Auto : la trilogie – L’édition définitive. Non seulement c’est torrentiel, mais il y a aussi des « problèmes de tri » (comme le souligne Digital Foundry) où des choses comme des flaques d’eau se superposent devant la pluie.

Alors que les joueurs de Switch devront malheureusement attendre qu’un correctif officiel soit déployé pour la version Nintendo Switch du jeu, comme l’a rapporté Kotaku, les moddeurs semblent être venus à la rescousse sur PC et tentent déjà de réparer le problèmes de pluie (et c’est après que Rockstar a effacé les versions existantes de GTA III, Vice City et San Andreas sur la même plate-forme).

J’AI RÉPARÉ LA PLUIE ! ENCORE BESOIN DE FIXER LE MOTIF DE GRILLE DE SOL MAIS LES GARS MON PREMIER MOD POUR CE JEU !!!!!!!! de GTATrilogyMods

Ces mods sont intitulés avec des noms tels que « rain fix » et rendent essentiellement la pluie plus transparente – ce qui permet de voir beaucoup plus facilement ce que vous faites dans chacun des mondes du jeu lorsqu’il pleut. Pendant ce temps, d’autres moddeurs interviennent pour restaurer des éléments tels que des stations de radio manquantes.

Le propriétaire et PDG de Grove Street Games (le studio à l’origine de la dernière version de la trilogie), a expliqué la semaine dernière comment l’équipe de développement avait déjà des mises à jour en cours, donc j’espère qu’un « correctif contre la pluie » est quelque chose qui est à l’ordre du jour :

« C’est tellement amusant de voir les joueurs apprécier vraiment ce que nous avons mis en place pour eux. Honnêtement, j’apprécie ce niveau d’examen sans précédent sur notre studio. Aujourd’hui, nous célébrons le lancement de notre projet monumental, pendant que nous travaillons sur des mises à jour. «

Avez-vous déjà essayé la trilogie GTA sur Switch ? Quelles sont vos pensées jusqu'à présent? La pluie a-t-elle été un problème pour vous dans le jeu ?