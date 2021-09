Les moddeurs réinventent Mario Kart: Double Dash sur DS

Image : Nintendo

Quelques systèmes de jeu notables jettent un coup d’œil; pour la Game Boy – par exemple – ce look est vert pois. Nous pensons également que la DS a un look, ces modèles de personnages volumineux qui ressemblent un peu à la N64 mais pas tout à fait, et le fait qu’elle avait une bibliothèque si extraordinairement variée avec cette esthétique.

Les mods DS de jeux bien connus sont particulièrement amusants pour cette raison, comme ce projet Super Mario Galaxy. Certains moddeurs sont des sorciers pour refaire des jeux qui fonctionnent réellement sur le rétro [can we call it retro, now?) portable, and another eye-catching project is Mario Kart DS: GameCube Grand Prix.

You can see it in the video below, see if you can spot some of the tweaks that the modders are making to give the original tracks a fresh flavour.

Some tracks have shifted palette, time of day and even seasons, while there are some that look like faithful recreations of the originals. Also, notably, it’s the conventional single-driver-per-vehicle, dropping the double gimmick of the original – there are limits to what can be done.

It’s interesting to see what can be achieved in projects like this, and most of us are now maybe tempted to revisit Mario Kart DS – it’s got the look.