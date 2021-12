Les modèles Apple Watch 2022 pourraient inclure une montre de sport robuste et une nouvelle SE

L’Apple Watch Series 7 n’a pas apporté le relooking de conception que de nombreuses rumeurs ont détaillé dans les mois qui ont précédé le lancement de l’iPhone 13. Cependant, la série 7 propose des écrans plus grands que jamais et une charge beaucoup plus rapide. En 2022, Apple devrait évidemment lancer l’Apple Watch Series 8, qui apporterait des fonctionnalités supplémentaires de suivi de la santé. Une refonte pourrait encore être sur la table, bien qu’il soit trop tôt pour une telle spéculation.

Mais l’Apple Watch Series 8 ne sera pas la seule nouvelle montre de la gamme 2022 d’Apple. Un initié d’Apple affirme qu’Apple actualisera l’Apple Watch SE l’année prochaine. Séparément, une Apple Watch robuste ciblant les athlètes verrait également le jour en 2022.

Mark Gurman est l’initié bien connu d’Apple qui a partagé plus de détails sur les plans d’Apple Watch pour 2022. Il a mentionné l’Apple Watch SE 2 et le portable robuste sans nom dans sa newsletter Power On sur Bloomberg.

Famille Apple Watch 2022

Apple a sorti la Watch SE en 2020, un appareil de milieu de gamme qui offre le même design et presque la même expérience de suivi de la santé que les modèles phares.

L’Apple Watch SE est plus abordable que les Apple Watch Series 6 et Series 7, ce qui signifie que certains compromis sont attendus. Le gadget ne dispose pas d’un affichage permanent, ni de capteurs avancés tels que l’oxygène dans le sang et l’ECG. Cependant, l’Apple Watch SE répondra aux besoins de nombreux acheteurs à la recherche des fonctionnalités de base de l’Apple Watch.

La Watch SE n’est pas un appareil portable qu’Apple met à niveau chaque année, compte tenu de son schéma de nommage. Un rafraîchissement de 2022 est logique pour la gamme, d’autant plus que l’Apple Watch Series 3 devient assez ancienne. Cependant, Gurman n’a pas fourni de détails sur les mises à niveau matérielles ou logicielles de l’Apple Watch SE 2.

L’Apple Watch Series 3 est toujours disponible dans la gamme Apple cette année. Bien que le prix soit une bonne affaire, le portable a plusieurs années. On ne sait pas si Apple gardera l’Apple Watch SE de première génération en stock une fois la Watch SE 2 lancée. Mais ce serait un développement passionnant pour l’Apple Watch.

Modèles Apple Watch série 7. Source de l’image : Apple Inc.

La mise à niveau robuste de l’Apple Watch

Une mise à niveau Apple Watch 2022 encore plus excitante pourrait être un nouveau modèle ciblant les athlètes. La conception « renforcée » peut inclure un boîtier plus résistant aux rayures et aux bosses. Ce sont des fonctionnalités qui devraient plaire aux athlètes et aux autres propriétaires actifs d’Apple Watch.

On ne sait pas quel nom porterait le modèle robuste ou si Apple l’inclura simplement parmi le reste de ses modèles Apple Watch Series 8. Il est probable que l’appareil offrira la plupart ou toutes les mêmes fonctionnalités de base que les modèles réguliers.

Il est à noter que le prix de l’Apple Watch robuste n’est pas clair par rapport aux modèles Watch SE 2 et série 8.

Comme le modèle de cette année, la société devrait dévoiler les modèles Apple Watch Series 8 de nouvelle génération lors de l’événement iPhone 2022 en septembre prochain. Ce ne sont que des spéculations, cependant, étant donné le modèle des événements de lancement d’Apple dans le passé.