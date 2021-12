Les modèles Apple Watch Nike+ maintenant jusqu’à 120 $ de rabais, plus

Le Black Friday et le Cyber ​​Monday sont peut-être terminés, mais cela ne signifie pas que les accords doivent le faire. Aujourd’hui, nous suivons une promotion Apple Watch Nike+ notable sur les modèles Series 6 et SE jusqu’à 120 $ de rabais aux côtés du Smart Keyboard Folio d’Apple pour iPad Pro. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Les modèles Apple Watch Nike+ maintenant jusqu’à 120 $ de rabais

Nike lance maintenant une collection de réductions de prix Apple Watch Nike+, offrant une 20% en économies en plus des styles déjà réduits. Notre premier choix est l’Apple Watch Series 6 Nike+ 44mm GPS à 309 $. Atteignant normalement 429 $, il s’agit d’un nouveau plus bas historique à 120 $ sur le taux en vigueur et marque un nouveau plus bas historique qui est de 70 $ en dessous des mentions précédentes.

Aller avec l’Apple Watch Series 6 ne signifie pas que vous allez trop sacrifier. Outre les principales améliorations d’un boîtier rafraîchi et d’un écran plus grand, les séries 6 et 7 partagent le même processeur ainsi qu’une gamme correspondante d’oxygène sanguin, de fréquence cardiaque et d’autres capteurs de condition physique. Les deux exécutent également watchOS 8 ! De plus, vous bénéficierez également de la connectivité cellulaire sur certains modèles, ainsi que du bracelet Nike+ encore plus sportif et de certains cadrans exclusifs.

Économisez également sur Apple Watch SE !

Les éditions Apple Watch SE Nike+ sont également en vente, tombant aux meilleurs prix de l’année avec le code susmentionné. En particulier, l’offre GPS + Cellular de 44 mm a frappé 258 $, qui est en baisse par rapport à 359 $ : vous envisagez les mêmes 22 % d’économies que l’accord principal et une grande partie du même statut historiquement bas. Le modèle GPS de 44 mm est également réduit à 222 $.

Apple Watch SE arrive avec un design plus abordable que le produit phare de la série 6 ci-dessus, mais il contient toujours bon nombre des fonctionnalités les plus populaires. Il y a un écran Retina OLED qui est complété par une conception à l’épreuve de la natation, une surveillance de la fréquence cardiaque et d’autres fonctionnalités de suivi de la condition physique. Cela dit, vous manquerez le capteur de sang/oxygène ici.

Le Smart Keyboard Folio d’Apple pour iPad Pro/Air 11 pouces atteint 99 $

Amazon propose désormais l’Apple Smart Keyboard Folio pour iPad Pro 11 pouces ou iPad Air à 99 $. Atteignant normalement 179 $, vous recherchez le meilleur prix à ce jour à 80 $ de moins que le taux habituel et 11 $ selon notre mention précédente. Il ne s’agit également que de la deuxième remise notable de l’année.

Comme son nom l’indique, cette housse présente un design folio qui se range dans un clavier pour ranger votre appareil. Se connectant au Smart Connector d’Apple, il est compatible avec l’iPad Pro 11 pouces ainsi qu’avec l’iPad Air pour offrir un expérience de frappe élevée. Obtenez des détails supplémentaires dans notre examen pratique.

Les meilleures offres d’échange

